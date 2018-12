Les chutes de neige ont commencé tôt dans la nuit. Cette précocité explique pourquoi les environs du lac Léman, sur lesquels a soufflé un air plus doux, étaient déjà redevenus verts dès l'aube, détaille dimanche dans un communiqué SRF Meteo. Outre-Sarine, les premiers flocons ont pointé le bout de leurs cristaux plus tard, et ont résisté plus longtemps aux températures positives.

Meteonews a mesuré 9,5 centimètres de neige à Sion et 9,1 centimètres à Neuchâtel. C'est davantage qu'à Zurich (cinq centimètres) et Bâle (moins d'un centimètre).

La couverture neigeuse devrait cependant ne pas tenir longtemps en basse altitude. Il pleuvra lundi sur le versant nord des Alpes. La limite des chutes de neige devrait se situer entre 600 et 900 mètres.

Par ailleurs, la neige a surpris un conducteur au sud des Alpes. Son bus d'étudiants, revenant d'un voyage en Suisse, a été victime d'un accident tôt le matin dans le Val d'Aoste (I). Le véhicule s'est écrasé contre un mur, probablement à cause de la neige. Aucun des 52 élèves n'a été blessé. (ats/nxp)