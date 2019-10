La plus grande et plus ancienne foire d'automne de Suisse démarre samedi à Bâle. Au total, 597 exposants et manèges attendent plus d'un million de visiteurs jusqu'au 10 novembre.

La 549e édition de la Foire d'automne de Bâle se déroule sur neuf sites de part et d'autre du Rhin. La manifestation s'étale sur 38'000 m2 au centre-ville, dont une halle de Foire suisse. Elle a lieu principalement en plein air. Un forfait «famille» permet de bénéficier de réductions durant la seconde semaine de la foire, précisent les autorités cantonales.

La manifestation s'ouvre sur les douze coups de midi sonnés par le clocher de l'église St-Martin. La Foire d'automne de Bâle a une très longue histoire, liée à la fin du Concile de Bâle en 1449, synonyme de fin d'un essor économique qui a duré 18 ans.

En 1471, l'empereur Frédéric III a accordé à la ville le droit d'organiser une foire en automne, célébrée chaque année depuis lors. La manifestation fêtera ses 550 ans au cours des deux prochaines années.

(ats/nxp)