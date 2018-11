Les concepteurs de la plus grande patinoire mobile de Suisse mettent les bouchées doubles, à Bienne: Kenan Sahin et Stöh Grünig espèrent figer la glace le week-end prochain, pour une ouverture le 1er décembre.

Grâce à son éclairage qui balaie aussi bien la glace que la façade du Palais des Congrès, l'Eisplanade est féerique. Mais pour la seconde édition, les concepteurs ont dû composer avec un voisin: l'oeuvre «Paddock» du duo d’artistes Haus am Gern, composée d'un enclos blanc sans porte et d'une tribune.

Ski de fond

Au lieu d'entasser au fur et à mesure les 280 tonnes de neige produites en 75 jours, comme l'an dernier sur la parcelle attribuée aux artistes, Kenan Sahin et Stöh Grünig ont imaginé l'aménagement d'une piste urbaine de ski de fond, de l'autre côté de la patinoire.

«Notre projet n'est pas encore financé», nuance Kenan Sahin en tenant à la main le pin's mis en vente, l'entrée à la patinoire étant gratuite. Une montagne de neige pour les lugeurs et une rampe de half-pipe pour snowboarders sont des variantes qui ont aussi été étudiées.

Dans le paddock

Le problème de la neige entassée étant en phase de résolution, les artistes Barbara Meyer Cesta et Rudolf Steiner ne sont pas pour autant satisfaits, la faute à une tour d'éclairage placée dans le paddock avec l'autorisation de l'inspectorat de police.

Des tours, il y en aura six au total, dont deux munies d'un écran LED. Le duo d'artistes qui compose Haus am Gern fait contre mauvaise fortune bon cœur: «Comme il fait froid, on pourra aménager une petite patinoire naturelle sur la prairie du paddock», disent-ils.

Moins gourmand

Sur l'Esplanade, entre le Palais des Congrès et la Coupole du Centre autonome de jeunesse, l'Eisplanade sera moins gourmande en énergie que l'an dernier, selon ses concepteurs, grâce à un système de refroidissement plus dense: «Des variations de température ont été constatées l'an dernier, avec des zones dures et d'autres molles», remarque Kenan Sahin.

De 10h à 22h, l'accès à l’Eisplanade sera gratuit. Le budget est couvert par les sponsors, la location de patins, le restaurant à deux étages et la vente de pin's. (Le Matin)