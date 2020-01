La plus grande tourte au kirsh au monde réalisée

Une confiserie zougoise a tenté samedi de décrocher une entrée dans le livre Guiness des records, en réalisant la plus grande tourte au kirsch du monde. Dix boulangers se sont activés durant trois jours pour créer un gâteau de quatre mètres de diamètre.

Quelque 100 litres de kirsch, 18 kilos de beurre, 23 kilos de farine et plus de 900 oeufs ont été nécessaires à sa réalisation. Il ne sera connu que plus tard si le record est véritablement intégré au livre Guiness, a indiqué la Confiserie Speck, qui a lancé l'action à l'occasion de son 125e anniversaire.

Passants et curieux ont pu se régaler, une fois l'oeuvre terminée. Environ 3300 morceaux ont été distribués. La tourte au kirsch zougoise a été inventée en 1915. Chaque année, quelque 250'000 d'entre elles sont produites avec 15'000 litres de kirsch dans le canton de Zoug. (ats/nxp)