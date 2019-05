Cette fois, le long conflit judiciaire est terminé et le rôle de Simon de Pury dans une vente hors-norme est bel et bien reconnu. En appel, la justice londonienne a donné raison à la star suisse des commissaires-priseurs, parfois surnommé le «Mick Jagger des enchères». La cour a estimé que Simon de Pury a bien joué l’intermédiaire dans la vente d’un Gauguin, cédé par un Suisse au Qatar fin 2014 pour 210 millions de dollars.

Cette histoire, Simon de Pury aurait certainement voulu qu’elle ne soit pas étalée au grand jour. «Il est regrettable que pour la première fois dans ma longue carrière dans le marché de l’art, j’ai été forcé de mener une action légale contre qui que ce soit, et dans ce cas un ami d’enfance», a-t-il communiqué mercredi.

Une bouchée de pain

L’histoire, la voici. Paul Gauguin a peint en 1892 «Nafea faa ipoipo?» (Quand te maries-tu?), qui représente deux Polynésiennes à l’air énigmatique. La légende prétend que le tableau aurait été vendu après sa mort, cinq ans plus tard, pour… 7 francs.

Vrai ou pas on sait que le collectionneur suisse Rudolf Staechelin l’a acheté en 1917 pour 18 000 francs. Le tableau est ensuite resté propriété de la famille. Et il a longtemps été exposé au Kunstmuseum, à Bâle.

Acheté par l’émir du Qatar

Ancien patron de la division européenne de Sotheby’s, grand connaisseur du marché de l’art, Simon de Pury a de nombreuses relations. Ainsi, en 2012 apparemment, il apprend que le Qatar pourrait être intéressé par ce Gauguin.

Il approche alors Ruedi Staechelin, celui qu’il décrit comme son «ami d’enfance», et sonde le terrain. Après différentes péripéties la transaction a lieu fin 2014. Au nom des musées d’État, l’émir du Qatar Ben Hamad al-Thani achète «Nafea faa ipoipo?» à la famille Staechelin. 210 millions de dollars. La commission prévue pour Simon de Pury a été fixée à 10 millions de dollars. Lors d’un «gentleman’s agreement», une simple poignée de main avec son «ami» Ruedi Staechelin. Donc aucun document ne l’atteste.

Validité d'une poignée de main

La suite? Ruedi Staechelin accuse Simon de Pury de l’avoir harcelé pour que la vente se fasse. Et le suspecte surtout de lui avoir fait miroiter un prix de vente encore bien plus conséquent tout en sachant que le Qatar ne débourserait pas plus de 210 millions. Staechelin refuse donc de payer la commission. De Pury l’attaque en justice.

En janvier 2018, un tribunal londonien donne raison à Simon de Pury et son épouse Michaela – ils sont depuis séparés. Leur rôle d’intermédiaire est pleinement reconnu. Rebelote, donc, mercredi en appel. «Je suis ravi que l’appel visant à annuler le jugement en notre faveur ait été rejeté à l’unanimité», a réagi le Suisse. Et de préciser: «Ce jugement souligne qu’un accord validé d’une poignée de main, une pratique de longue date dans le monde de l’art, est toujours valable.»

Quant au Gauguin, il reste le quatrième tableau le plus cher jamais vendu. Derrière «Les joueurs de cartes» de Cézanne (274 millions de dollars) et «Interchange» de Willem de Kooning (300 millions). Et loin derrière le «Salvator Mundi» de Léonard de Vinci: 450,3 millions de dollars. (Le Matin)