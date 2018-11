Les excès concernant les frais remboursés aux hauts cadres de l'armée font des vagues. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats regrette que le ministre de la défense Guy Parmelin n'ait pas fait la lumière plus tôt mais estime qu'il a bien réagi.

Lundi, la Liberté et le Tages-Anzeiger ont dévoilé une série de pratiques douteuses dans le rembouserment de frais. «Nous aurions souhaité que les choses aient été communiquées plus tôt», a indiqué mercredi le président de la commission Josef Dittli (PLR/UR) à Keystone-ATS. Il n'est pas bon d'attendre que de tels cas soient rendus publics via la loi sur la transparence.

Crainte pour les avions de combat

Des mesures ont entretemps été prises. Un nouveau règlement sur les notes de frais est entré en vigueur au début du mois de septembre 2018. La commission salue cette avancée. Guy Parmelin a réagi correctement et pris les mesures nécessaires, selon Josef Dittli. La commission estime que de nouveaux cas douteux pourront être évités et que les cadres prendront leurs responsabilités.

De telles histoires nuisent à la réputation de l'armée, regrette personnellement le président de la commission. Cela ne facilite pas le traitement de plusieurs projets pour lesquels le Parlement a besoin d'un soutien auprès de la population. Une votation est notamment attendue en 2020 sur l'achat de nouveaux avions de combat. (ats/nxp)