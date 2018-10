La police aérienne pourra être assurée dès 2019 tous les jours de 6h00 à 22h00. En attendant que les deux jets soient disponibles 24/24 heures plus d’un an plus tard. Des tests seront menés la semaine prochaine, a indiqué jeudi le Département fédéral de la défense.

La limitation de l'activité de la police aérienne aux heures de bureau avait fait grand bruit. Le Parlement avait exigé une disponibilité complète. Celle-ci sera atteinte en quatre étapes.

Depuis début 2016, deux avions se sont tenus prêts pendant 50 semaines à intervenir du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. A partir de janvier 2017, la disponibilité a été étendue à 365 jours par an.

Dès le 1er janvier prochain, les jets seront prêts à intervenir de 6h00 à 22h00, période pendant laquelle 90% du trafic aérien passe au-dessus de la Suisse. La couverture 24/24 heures sera assurée dès fin 2020. Ce pourrait déjà être le cas auparavant pendant une période limitée en cas de besoin ou dans le cadre d’une mission.

Police aérienne

Pendant la période d'opérabilité, deux avions de combat armés sont prêts à décoller dans un délai de 15 minutes au maximum. Ils peuvent intervenir si des aéronefs violent la souveraineté de l’espace aérien ou commettent de graves infractions aux règles du trafic.

Les jets peuvent aussi être utilisés pour des contrôles ponctuels d’avions officiels appartenant à des Etats étrangers qui ont besoin d’une autorisation pour survoler la Suisse, ou pour pour des missions d’entraînement.

L'armée procédera à des tests du 15 au 19 octobre. Il est possible que, pendant cette période, des vols aient lieu en dehors des horaires réguliers de service, éventuellement même au milieu de la nuit.

Le site principal est Payerne (VD). Lorsque la piste est fermée, les avions décolleront depuis Emmen (LU) ou Meiringen (BE). Compte tenu d'une disponibilité accrue, il faudra s’attendre à des vols bruyants en dehors des périodes habituelles. (ats/nxp)