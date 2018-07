«Pour 150 francs, c’est clair que ça fait mal! D’autant plus que ce n’est pas moi mais mon petit frère, accompagné par notre mère, qui a oublié ces papiers sur le banc en partant. Mais, dans le fond, je trouve très bien que la Ville agisse ainsi contre les gens qui laissent leurs déchets n’importe où. Cela les motivera à être plus soucieux de la propreté.» Arianit prend les choses du bon côté. Ce jeune homme vient pourtant de se faire prendre en flagrant délit par deux agents du Groupe propreté espace public (GPEP), à la place de la Louve vendredi passé, vers 13 h 20.

Tout de gris vêtus, ceux-ci sont habilités depuis janvier dernier à coller eux-mêmes des amendes d’ordre immédiatement aux gens qui commettent des incivilités sur le domaine public de la capitale vaudoise. Omettre de jeter un mégot, une canette ou n’importe quel autre déchet dans une poubelle adaptée, ainsi que cracher au sol coûte désormais cher aux contrevenants. Et carrément 200 francs pour ceux qui urinent ou qui ne ramassent pas les déjections de leur chien. Fini la procédure de dénonciation à la commission de police, la douloureuse tombe désormais immédiatement, à Lausanne ainsi que dans sept communes de l’Ouest lausannois. À moins que la personne ciblée conteste l’amende infligée par des employés communaux assermentés.

Une campagne d’affichage a d’ailleurs fleuri ces dernières semaines, sur des panneaux et des camions-poubelles: «Jetez vos déchets, pas votre argent», «Par terre je coûte plus cher». Mais ça n’a pas suffi à attirer l’attention de certains, comme Arianit. «Je n’avais rien remarqué à ce sujet et je n’étais pas au courant de ces contraventions, confie l’amendé du jour. Mais le bouche-à-oreille va sûrement fonctionner.»

Sus aux mégots de cigarettes?

Il sera pourtant le seul à se faire pincer durant l’heure de reportage dans les rues et places piétonnes de Lausanne ce jour-là. Les piétons assis en train de fumer sur les marches de l’église Saint-Laurent s’en tirent à bon compte, bien que la plupart écrasent puis laissent leurs cigarettes au sol. Pourtant, selon les statistiques fournies par le Service de la propreté urbaine, sur les 520 amendes distribuées par les agents du GPEP depuis janvier 2018, 95% concerneraient des mégots de clopes.

Des objectifs de rendement sont-ils toutefois fixés aux dix employés communaux qui composent cette unité de propreté? «Nous n’avons aucune attente d’un point de vue chiffres. Car contrairement aux amendes d’ordre des parkings, dans notre domaine il sera bas, d’autant plus que la contravention n’est pas ici un but en soi mais un outil afin de provoquer un changement de comportement chez certains pour améliorer la propreté», explique Stéphane Beaudinot, chef du Service propreté urbaine. Une version contestée, selon nos informations, à l’interne: les agents propreté seraient mis sous pression pour respecter des quotas afin de rentabiliser leurs coûts. Ils seraient aussi tendus en raison des flagrants délits où ça se passe mal dans la rue et pour lesquels ils doivent faire appel à la police. «Les agents du GPEP sont formés par la police durant deux jours, de manière théorique et pratique, explique Stéphane Beaudinot. On les sensibilise aux situations de crise possible qu’ils peuvent rencontrer sur le terrain. Si le contrôle devient tendu, on leur apprend à apaiser la situation; sinon, ils reculent et appellent une patrouille en renfort.»

Une situation délicate qui expliquerait pourquoi nous n’avons pas eu le droit de poser des questions aux deux collaborateurs vendredi, et que nous étions suivis en permanence par le bras droit de la conseillère municipale Florence Germond, chargée de la propreté urbaine, et de son porte-parole?

Stéphane Beaudinot précise les missions du GPEP: «Elles s’étendent aussi à des actions de sensibilisation, de communication et d’information auprès des différents acteurs du domaine public. Que ce soit des propriétaires, gérants d’immeubles, organisateurs de manifestations, entreprises, écoles.» Et ce pour des vérifications sur des équipements obligatoires pour la gestion des déchets auprès des propriétaires à la surveillance de zones problématiques sur des aspects de propreté du domaine public (littering, tags, affichage sauvage, nourrissage de pigeons, déchetteries et écopoints). «Il s’agit aussi de signaler les dégradations du mobilier urbain et réaliser des enquêtes», rappelle-t-il. (Le Matin)