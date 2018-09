«Les policiers ont des mitraillettes. Une ambulance est aussi sur place», a signalé jeudi un lecteur de 20 Minuten. Selon lui, un homme s'est retranché chez lui à Finsterhennen (BE).

Un habitant du coin explique l'individu habitait jusqu'à peu avec sa mère dans la maison en question. «Mais elle est récemment décédée.» Un autre voisin ajoute: «L'habitation sera bientôt vendue aux enchères. Des visites ont déjà eu lieu.» Selon l'association des préposés aux poursuites et faillites et des chefs de section encaissement de l'intendance, la demeure est évaluée à 560'000 francs. Elle est censée être vendue aux enchères le 27 septembre.

Intervention confirmée

Une connaissance de l'homme retranché explique que ce dernier était jusqu'à il y a quelques années membre du comité d'un club de tir sportif. «On allait souvent tirer ensemble. Il se peut qu'il ait encore des fusils ou des pistolets à la maison.»

Contactée, la police cantonale bernoise a dans un premier temps confirmé l'intervention, sans pour autant donner davantage de précisions. Dans un second temps, les forces de l'ordre ont expliqué qu'il n'y avait personne dans la maison. «Une arme a été saisie et nous continuons à chercher l'occupant», informe le porte-parole Dominik Jäggi. Et d'ajouter: «Nous ne pensons pas qu'il représente un danger pour autrui.»

Le porte-parole explique que l'intervention a été déclenchée aux alentours de midi. Une heure auparavant, soit vers 11h, une patrouille de la police avait accompagné des fonctionnaires pour une «mesure d'exécution». Comme la situation semblait «très incertaine», la patrouille a appelé des renforts et bouclé un périmètre de sécurité par mesure de précaution. Dominik Jäggi n'a pas souhaité confirmer l'information de la vente aux enchères pour des questions de protection de la personnalité.

+ AKTUELL - Grosseinsatz der Polizei in Berner Liegenschaft + https://t.co/j4sU1qL45P — polizeiticker.ch (@polizeitickerch) September 6, 2018

(Le Matin)