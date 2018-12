Cambriolage et course poursuite à Bienne samedi soir en début de soirée. Informée d'une tentative d'effraction dans une maison au Chemin des Pinsons à Bienne, la police cantonale bernoise a dépêché sur place des agents. Ceux-ci ont constaté que plusieurs personnes prenaient la fuite à pied et à bord d'une voiture garée à proximité.

Les policiers ont alors tenté d'empêcher les cambrioleurs de s'enfuir, et un agent a tiré un coup de feu contrôlé dans un pneu du véhicule. Malgré cela, les malfrats ont réussi à s'enfuir avec le véhicule endommagé.

Les fuyards ont ensuite été repérés dans les environs du carrefour Rue du Krähenberg/Crêt-du-Bois et pris en chasse. La voiture a alors roulé ventre à terre en direction de la Rue de Madretsch. Elle a traversé une passerelle pour piétons, toujours à une vitesse excessive, et la patrouille l'a ensuite perdue de vue, explique la police dans un communiqué lundi.

Mais deux personnes suspectes ont finalement été appréhendées près de la gare des marchandises. Il s'agit d'un homme de 18 ans et d'une femme de 20 ans. Tous deux sont actuellement en détention provisoire. La voiture endommagée a également été retrouvée. Personne n'a été blessé. (nxp)