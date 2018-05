Après «Snatch», alors bébé – et futur chien policier – tout craquant, présenté en grande pompe aux médias, voilà un an, la police cantonale vaudoise flirte, aujourd’hui, avec une espèce plus inattendue: l’abeille!

Trois ruches viennent en effet d’être installées au Centre de la Blécherette, qui abrite les forces de l’ordre, et on pourra suivre la vie des ouvrières sur la page Facebook de la police. Friendly et piquant! Même si, pour l’instant, il plane un voile de mystère sur cette nouvelle opération de communication. Son pourquoi du comment? Et à qui profitera le miel? «Nous informerons en temps opportun», répond, abruptement, Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police vaudoise. Tout juste souligne-t-il: «On va laisser aux abeilles le temps de s’habituer.» Car imaginez qu’elles soient allergiques à l’uniforme…

On sait déjà que les fameuses ruches sont connectées – ce qui permettra (peut-être?) de suivre leur évolution – et qu’il s’agit d’un concept urbain, lancé par deux ex-copains d’Uni de Genève, Jérôme Rampazzo et Jean Hauss. Et que tout ça cartonne. «Nous ne nous attendions pas à rencontrer un tel succès. Nous n’arrivons pas à suivre la demande, que ce soit de la part de privés ou d’entreprises», confie Jérôme Rampazzo.

Meilleur suivi

Sensibles à l’écologie et amateurs de miel – sans pour autant être apiculteurs – les deux jeunes gens ont créé Bee-connect, en 2016, pour apporter leur petit rayon à la défense de l’environnement en général, et aux abeilles en particulier. «Notre but n’est pas de faire du profit, mais de développer quelque chose qui a du sens et qui nous fasse plaisir. Nous avons tous deux un emploi à plein temps et n’envisageons pas de le quitter», explique Jérôme Rampazzo, ingénieur à l’Office fédéral de l’énergie. Alors, en quoi consistent ces ruches connectées? Évidemment, les deux jeunes gens n’ont pas équipé leurs butineuses de microcapteurs. Ils n’en ont pas davantage placardé l’intérieur des ruchers, même s’ils y ont songé dans un premier temps. «Il fallait trouver un compromis entre la curiosité humaine et le bien-être des abeilles.»

Bref! Concrètement, les ruches sont posées sur une balance. Différents capteurs et indicateurs d’alertes permettent de suivre le poids de la colonie – et donc l’évolution de la quantité de miel produite – ainsi que l’humidité, la luminosité, la température et la pression atmosphérique, via un smartphone ou un ordinateur. Une webcam permet également d’observer les allées et venues des travailleuses. «Avoir accès à ces informations favorise une meilleure connaissance du fonctionnement fascinant d’une ruche, mais aussi d’assurer un meilleur suivi de l’essaimage, avec une diminution de plus de 40% de la mortalité des abeilles», ajoute encore le cofondateur de Bee-connect. Quant à la vie en ville, on sait qu’elle convient bien aux butineuses, avec moins de pesticides et une grande diversité de fleurs.

Le bâtiment de la Blécherette ne devrait pas faire exception, même s’il se situe près de l’autoroute. «Les abeilles se déplacent dans un rayon de 3 kilomètres», précise Jérôme Rampazzo. Les ruches sont louées pour une durée de deux ans minimum, avec la possibilité d’en prendre soin soi-même suite à une formation, ou d’opter pour une prise en charge de la part d’un des nombreux apiculteurs avec qui l’ONG basée à Morges collabore. (Le Matin)