Quand la Suisse est en représentation officielle ou qu'elle est en visite avec des invités de marque, elle offre des cadeaux. Des cadeaux qui passent par des couteaux suisses, des montres ou encore des stylos à bille. Autant de petits objets qui doivent représenter l'essence même de notre pays: à savoir la qualité, la précision et le folklore. Et Berne en offre quelque 500'000 par année, souligne mardi l'Aargauerzeitung.

C'est Présence Suisse, sous la houlette du Département fédéral des affaires extérieures, qui est chargée de gérer l'image et positionner notre pays dans le monde, rappelle le journal. Et c'est aussi cette unité, dirigée par Nicolas Bideau, qui est responsable des cadeaux officiel offerts par la Confédération.

Du coup, Présence Suisse doit régulièrement faire ses emplettes. Elle a ainsi commandé en octobre dernier quelque 3000 horloges Magnet Clock de la marque soleuroise Mondaine pour un coût de 300'000 francs. Dans son panier figuraient également un stock de stylos à bille «Ecridor» du genevois Caran d'Ache pour une facture de 600'000 francs. Des présents offerts uniquement par le Conseil fédéral à ses hôtes VIP, précise l'Aargauer Zeitung.

Pas de procédure d'adjudication

Hic: pour vendre leurs produits, ces entreprises n'ont jamais dû se soumettre à une procédure d'adjudication, souligne le journal argovien. Or la loi prévoit qu'un mandat peut être attribué de gré à gré jusqu'à des achats de 50'000 francs. Au-delà, il doit y avoir une mise au concours avec au moins trois offres de fournisseurs. Et au-delà de 230'000 francs, un appel d'offres public est nécessaire.

Mais, malgré cela, aucune autre entreprise suisse n'a eu l'occasion de poser sa candidature pour vendre ses produits via ces prestigieux contrats, relève le quotidien. Et cela ne date pas d'hier. L'«Aargauer Zeitung» révèle qu'en 2015 Caran d'Ache a pu vendre à la Confédération pour plus de 526'000 francs de stylos. Et en mars 2016, Victorinox a pu écouler pour 740'000 francs de couteaux suisses au format carte de crédit. Sans parler de leurs présences dans le pavillon suisse de l'Expo universelle de 2015.

Interrogé, le DFAE a justifié ces attributions par le fait que seule une entreprise était éligible pour chacun des contrats. Mais il s'agirait d'une exception. Selon son porte-parole, «chaque produit à une unicité pertinente qui fait qu'aucune alternative n'était possible».

Les experts doutent

Du côté des spécialistes, la pratique du DFAE fait froncer les sourcils. Les attributions sans appel d'offres ne sont autorisés que dans le cadre de clauses d'exception clairement réglementées, explique-t-on. Exemple: lorsqu'un seul fournisseur est possible en raison de la propriété intellectuelle. Ce qui pourrait se justifier dans le cas des couteaux suisses Victorinox, seule firme à commercialiser ce genre d'objet.

En revanche, le cas des horloges Mondaine et ses modèles de type CFF est plus flou. Car l'entreprise soleuroise n'est pas la seule à produire montres et horloges typiquement suisses, note l'AargauerZeitung. Et Berne aurait très bien pu s'adresser à d'autres fabricants helvétiques, même dans des contrats de gré à gré.

«Personne ne refuserait de fournir ses produits à la Confédération», soulignent des experts qui estiment en outre «qu'il serait même possible de lancer un appel d'offres et de le concevoir pour qu'un large cercle de fabricants de produits emblématiques suisses puissent y participer. »

Le journal a du coup cherché à savoir qui décide à Berne de se contenter de couteaux suisses, de montres et de stylos comme cadeaux officiels. Mais le DFAE est resté évasif: «L'objectif est de transmettre les valeurs suisses par le biais de produits sélectionnés», a expliqué son porte-parole qui précise encore que la perception du pays doit être influencée positivement.

(nxp)