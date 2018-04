Le gouvernement a mis en consultation en décembre un projet visant à réduire l'obligation de servir dans la protection civile à 245 jours. Aujourd'hui, le nombre total de jours à accomplir varie selon la fonction et n'est pas limité par une loi. Selon les projets du gouvernement, le service devait durer douze ans au total.

Or pour arriver à l'effectif prévu de 72'000 personnes, il faut en recruter environ 6000 par an. Comme le Conseil fédéral le reconnaît dans sa réponse publiée jeudi à une intervention de Walter Müller (PLR/SG), ce seuil n'a pas été atteint entre 2014 et 2016. En 2017, seules 4800 personnes ont pu être recrutées.

Même avec les volontaires et l'augmentation prévue de la durée du service pour les cadres, cela ne suffira pas. Selon le gouvernement, il n'est pas possible de passer par une modification des critères médicaux pour l'aptitude à servir. Une réduction de l'effectif visé au niveau national n'est pas non plus une solution, vu que ce sont les cantons qui fixent les effectifs réglementaires.

A court terme, la seule parade est l'allongement de la durée de service. A plus long terme, le recours à des civilistes pourrait être envisagé. (ats/nxp)