L'entreprise responsable du chantier de l'hôpital psychiatrique de Cery (VD) devra corriger des malfaçons. Le cloisonnement pour la protection incendie ne répond pas aux normes, indique mardi le CHUV.

«Ce ne sont pas des bricoles. Il y en a pour des semaines, voire des mois» de travaux afin de remédier aux défauts constatés, précise à Keystone-ATS Oliver Peters, directeur général adjoint du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Emménagement repoussé

Dans son communiqué, la direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV relève que «des malfaçons importantes» ont été constatées sur le chantier de l'hôpital de Cery. Après une rencontre avec l'entreprise totale HRS Real Estate, celle-ci s'est engagée à réaliser les travaux nécessaires «à sa charge et le plus rapidement possible».

La date finale pour la remise du bâtiment est janvier 2021. Pour l'heure, il n'est donc pas possible dire s'il y aura du retard, explique Olivier Peters. En revanche, un premier emménagement était prévu ce printemps. Il doit être repoussé, plutôt après les vacances d'été.

Corriger au plus vite

Les défauts portent «essentiellement» sur la qualité du cloisonnement pour la protection incendie. La sécurité dans ce domaine «répond à des normes précises qui sont d'une importance avérée dans la pratique pour un établissement psychiatrique», souligne le CHUV.

Il n'y a pas d'explication à ces malfaçons constatées grâce au suivi systématique du chantier, relève Oliver Peters. Une explication nous sert d'ailleurs pas à grand-chose, l'essentiel étant que les défauts soient corrigés. Un plan d'action a été mis en place afin d'assurer la conformité de la réalisation.

Près de 100 millions

Pour mémoire, le chantier du nouvel hôpital de Cery, qui comptera 220 lits, a été lancé en juin 2016. Le montant des travaux s'élève à 93,5 millions de francs. L'opération est divisée en deux étapes afin que les patients puissent continuer à être pris en charge. (ats/nxp)