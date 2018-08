Les punaises de lit envahissent la Suisse. Selon le département zurichois de la santé, le nombre de ces insectes augmente de manière fulgurante, surtout actuellement, à la fin des vacances d'été. «Avoir des punaises dans son lit ne signifie pas qu'on manque d'hygiène», explique à 20 Minuten Virginia Navarro de Greenpest, un service d'urgence spécialisé dans l'extermination d'insectes.

Selon elle, un grand nombre de ces parasites sont rapportés en Suisse après des voyages. «Les punaises se trouvent non seulement dans les lits d'hôtels, mais également dans les avions et les trains.» Sybille Stettler-Kistler, travaillant pour une autre entrerprise de destruction de parasites, confirme: «Ce vendredi, notre collaborateur et son chien doivent intervenir à six reprises pour des punaises de lit.»

Ne pas défaire sa valise sur son lit

Contacté à son tour, le biologiste Jean-Martin Fierz explique que ces insectes avaient presque complètement été éradiqués dans les années 50, notamment grâce à l'utilisation d'un insecticides désormais interdit: le DDT. «L'interdiction du DDT et le fait qu'un nombre grandissant de personnes voyagent sont les raisons principales pour lesquelles les punaises de lit sont à nouveau en augmentation dans notre pays.»

En cas d'infestation, Jean-Martin Fierz conseille de laver à 60 degrés tous les habits ayant été emportés en vacances. Il déconseille par ailleurs de défaire sa valise sur son lit. (Le Matin)