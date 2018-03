Ses jumelles vissées sur le nez, Joël Florey ne quitte pas le chamois des yeux. Le garde-chasse du val d’Anniviers observe l’animal sur le flanc de montagne, empêtré jusqu’au ventre dans la poudreuse. Ce jeudi, le ciel est radieux et le mercure affiche 8 degrés. Un redoux qui tranche avec les conditions des dernières semaines.

En vingt-deux ans de carrière, Joël Florey en a connu des hivers difficiles, mais celui-ci, il le reconnaît, se distingue. «On n’avait pas eu autant de neige depuis plus de dix ans! Les conditions sont très difficiles pour la faune», indique-t-il. L’hiver est arrivé tôt cette année, avec de fortes chutes de neige qui se sont répétées.

«Chaque précipitation a ajouté 20 à 40 centimètres de neige. On estime à 7 mètres la quantité de neige accumulée jusqu’à maintenant!» Conséquences: les animaux peinent à se déplacer, perdent de l’énergie et doivent descendre à plus basse altitude pour tenter de trouver de quoi se nourrir.

Une adaptation à l’hiver qui demande aux bêtes des efforts considérables et, surtout, du calme. «Le gibier se réfugie surtout en forêt car c’est là qu’il trouve de la nourriture et du repos», poursuit-il. Problème, dans ces zones, la neige attire aussi skieurs et amateurs de raquettes, ce qui peut apeurer les bêtes, les faire fuir et contribuer à les affaiblir. À cela s’ajoutent les promeneurs en recherche de bois de cerf ou de trophées, les passionnés de photographie et les chiens laissés en liberté.

Les bouquetins sont vulnérables face au froid et aux fortes chutes de neige. Photo: Louis Dasselborne

Des secteurs sont spécialement limités pour protéger la faune. Direction Saint-Luc pour mieux comprendre. La vue est imprenable. Appuyé contre sa voiture, Joël Florey pointe face à nous Orzival, le Crêt du Midi et le départ des remontées mécaniques de Grimentz/Zinal. Sur la carte qu’il tient dans sa main, le garde-chasse nous montre une large surface signalée en rouge par les autorités, près de la Piste du Chamois. Elle fait partie des «zones de tranquillité formelles», où toute intrusion humaine est interdite, en dehors des pistes et chemins indiqués.

Une dizaine de carcasses

«Le pire, ce sont les skieurs hors piste qui surprennent les bêtes par le dessus. Elles fuient dans un état de stress intense, ce qui les épuise. Cela peut même avoir des répercussions sur les mises bas, car les bêtes puisent dans leur réserve de graisse et dépensent beaucoup d’énergie pour déguerpir», explique Joël Florey. Et si un skieur s’aventure dans ces secteurs protégés? «Il risque une amende de 200 francs et jusqu’à 5000 francs en cas de récidive, précise le garde-chasse. On préfère sensibiliser, mais quand cela ne suffit pas, toucher au porte-monnaie reste malheureusement un moyen efficace.»

À Zinal, il suffit de grimper quelques mètres au-dessus d’une piste de ski de fond pour découvrir au pied d’un énorme rocher la carcasse d’un cabri de chamois. Le garde-chasse s’accroupit, observe la bête et les traces dans la neige: «L’animal a sûrement été emporté par une coulée de neige ou il a chuté après avoir marché sur la paroi gelée», explique-t-il, en désignant des roches au-dessus de nous. En trois jours, le Valaisan a retrouvé pas moins d’une dizaine de carcasses de gibier à travers les quelque 243 km2 de territoire qu’il couvre.

Sur la route entre Zinal et Vissoie, Joël Florey garde toujours un œil sur les flancs de montagne. Là où on ne voit qu’un amas de roches au loin, il repère en quelques secondes des bêtes. Un groupe d’une quinzaine de biches et de cerfs nous pousse à nous arrêter. «Les cerfs mâles peuvent perdre jusqu’à 20, voire 30% de leur masse graisseuse en période de rut.

Si l’hiver est précoce et difficile, comme cette année, ils n’ont pas le temps de reprendre des forces», relève le garde-chasse. Quand l’animal est trop faible, il en vient même à perdre sa crainte de l’homme. Une famille du val d’Hérens en a fait l’expérience il y a une semaine. Un cerf s’est introduit sur la terrasse et a accepté d’être nourri. Le pire scénario pour le gibier? «Un deuxième épisode de grand froid ou un mauvais printemps», conclut Joël Florey. (Le Matin)