Depuis l’hiver 2013-2014, les skieurs peuvent s’offrir un abonnement pour tout le canton. Le Snowpass Valais (SPV) illimité donne accès à toutes les stations. Il en coûte 1850 francs (prix adulte) aux «étrangers» et 1575 fr. aux indigènes. Des sommes coquettes – dégressives pour les jeunes et les enfants – qui, plutôt que de vous favoriser, vous pénalisent. Suivant vos régions de prédilection, le SPV casse le rêve de tout rider qui peut snober allégrement la caisse et les longues files d’attente qui se forment durant les week-ends et les vacances. Parce qu’une poignée de petits domaines, à l’image de Gspon-Staldenried (Viège), Téléconthey et Blanchalpe (Evolène), ne sont pas pourvus de portillons d’accès mains-libres ou disposent d’un autre système que SkiData, l’un des leaders mondiaux.

Tests à Champéry

À cette petite liste s’ajoute un mastodonte et non des moindres: les Portes du Soleil. Les remontées mécaniques de Champéry, des Crosets, de Champoussin, de Morgins et de Torgon fonctionnent avec le français Axess, incompatible avec le Snowpass Valais, qui ne bipe qu’avec SkiData. Le client est ainsi contraint de passer par la caisse pour obtenir – contre présentation de son abonnement de saison – une carte journalière. Les abonnés sont certes accommodants, mais quand on les prie de faire la queue, la grogne est légitime.

Alertés par des détenteurs de forfaits illimités, nous avons fait l’exercice les trois plus belles journées des vacances scolaires, à Champéry: le lundi 25 décembre, le dimanche 31 et le samedi 6 janvier. Météo de rêve, donc énorme affluence. Nos «lanceurs d’alerte» avaient tout juste. Les caissières invitent les propriétaires du sésame annuel, qui osent remonter la file, à s’y installer et à patienter «comme tout le monde». Le comble, c’est d’assister à la parfaite compréhension des skieurs d’un jour, qui vous fraient le chemin. Autre test, l’extension du SPV suisse sur France pour dévaler les pistes de huit autres domaines, Avoriaz, Morzine, Châtel, Montriond, etc., 31 francs par jour avec l’abonnement de saison. Tandis que la carte journalière vaut 49 francs (prix adultes) si l’on s’en tient aux Portes du Soleil valaisannes et 61 francs pour l’intégralité des pentes franco-suisses. Soit une différence de 12 francs.

Contactées hier matin sur les raisons de ces aberrations, les Remontées mécaniques du Valais ont rapidement transféré nos interrogations à Pascal Bergero, directeur de Télé Champéry-Crosets. Qui n’a pas donné suite, malgré nos tentatives répétées. (Le Matin)