«Dites-nous ce que vous pensez de la réouvertures des frontières avec l'Union Européenne», avons-nous demandé à nos lecteur sur la page Facebook du Matin.ch, en début de semaine. Jeudi en milieu de journée, vous étiez plus de 150 à vous être déjà exprimés et pour quelques «Enfin!!! Enfin!!! Enfin!!!», c'est une pluie de «Trop tôt» qui nous est parvenue.

«Je trouve que les frontières ont été rouvertes beaucoup trop tôt!» clame ainsi Maryline, résumant l'opinion majoritaire. «Vraiment trop tôt», exprime aussi Emmanuelle, Christiane, Zita et plusieurs dizaines d'autres intervenants. Même son de cloche pour Josi qui déplore que les Suisse «reviennent faire leurs courses» en France et contribuent à relever l'économie d'un pays autre que le leur alors qu'ils devraient plutôt soutenir les «magasins et artisans» locaux. «Suis pour mais contre le tourisme d'achat!», synthétise Arnaud.

Trop tôt enfin pour Marie A. mais pour d'autres raisons, elle qui déplore la réouverture des frontières estimant que partout ailleurs c'est «encore bien la cata». Et de craindre l'arrivée d'une deuxième vague. «Je pressens qu'elle sera pire que la première». De nombreux autres messages sont de la même tonalité et expriment la crainte d'une remontée des cas de Covid-19 à l'instar de Sabrina, partagée entre la joie de «pouvoir à nouveau faire mes courses en France, la perspective de partir en Italie en août» et la peur d'un retour de bâton.

Entre deux sentiments

Plus fataliste, Marie B. concède qu'il faut bien rouvrir un jour, «alors autant le faire (maintenant, ndlr)! Il y aura toujours des foyers ici et là pendant encore plusieurs mois, concède-t-elle. Le virus ne va pas disparaître comme par magie. On doit apprendre à vivre avec lui.»

Qu'ils soient pour ou contre la réouverture, nombreux de nos lecteurs demandent de ne pas oublier de respecter les règles de prudence élémentaire, tels l'hygiène, les «gestes barrières» et le respect de la distanciation.

«On dirait que ça tient la route, constate pragmatiquement Pierre-André, donc, allons-y, mais avec un pied à proximité du frein». «Un peu tôt peut être mais il faut bien essayer», déclare, dans le même registre Myriam.

Parmi les soulagés

Parmi les soulagés, ce sont surtout les heureux de pouvoir revoir leurs proches qui s'expriment. «Je suis contente», déclare ainsi Laeti, pour qui réouverture des frontières signifie la possibilité de revoir sa sœur en France.

«Je suis infirmière, je vis en Suisse et toute ma famille vit en France, du coup j’attendais l’ouverture des frontières avec impatience je vais enfin pouvoir serrer dans mes bras ma mère, mon frère et mon neveux et avoir des vacances.», se réjouit pour sa part Opaloca.

Quant aux partisans du réalisme économique, ils ont beau être minoritaires, ils ne s'expriment pas moins avec conviction: «Il le faut ... économiquement on ne peux pas rester tel quel!» affirme ainsi Assunta. «Ce n’est qu’une histoire d’économie et rien d’autre...», constate Nadia avec une pointe de fatalisme.

«Fermons à tout jamais!» suggère a contrario le courageux, et sans doute iconoclaste, lecteur qui s'exprime sous le pseudo «Valais Huitantetrois». En estimant probable de nouvelles vagues pandémiques d'ici «5 ou 10 ans», un entre-soi radical lui paraît indispensable. Tout en finesse.