Suite aux intempéries survenues dans le Val-de-Ruz, la remise en état de la route cantonale entre Villiers et Le Pâquier (NE), qui mène à St-Imier (BE), via le col des Pontins, prendra plusieurs mois. Les travaux devraient coûter plusieurs millions de francs.

Le réseau routier a subi d'importantes dégradations après les inondations de la nuit de vendredi à samedi, a constaté lundi l'Etat de Neuchâtel. Les routes et leurs alentours directs représentant encore un danger, le gouvernement appelle la population à respecter les consignes de sécurité et à faire preuve de la plus grande prudence.

Le service des ponts et chaussées procède pour l'heure à un inventaire complet des besoins de remise en état de la route cantonale. La réouverture interviendra toutefois avant l'hiver. La liaison entre la cité imérienne et Neuchâtel impose désormais de passer par La Chaux-de-Fonds et les tunnels sous la Vue-des-Alpes. (ats/nxp)