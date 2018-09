Johann Schneider-Ammann ne l'a pas caché: il va quitter le Conseil fédéral mais veut aller jusqu'au bout de la législature fin 2019. Cependant, les politiciens sont toujours plus nombreux à Berne à se demander si le ministre de l'économie va réussir à tenir encore plus d'une année au pouvoir.

En effet, le Bernois, âgé de 66 ans, est de plus en plus la proie de somnolences ou d'absences mentales lors de séances, même importantes, relèvent Le Temps et La Liberté ce jeudi. Des fonctionnaires ou politiciens l’ayant accompagné en voyage à l’étranger relatent des «assoupissements», «un épuisement évident» et des «difficultés passagères à s’exprimer», note le quotidien fribourgeois.

La Schweiz am Wochenende relevait également dimanche qu'il avait piqué du nez lors des derniers entretiens de Watteville, traditionnelle réunion entre le Conseil fédéral et les chefs des partis gouvernementaux. En outre, Johann Schneider-Ammann s'endormirait également durant les séances du gouvernement, selon le journal dominical. A Berne, de nombreux journalistes relèvent les difficultés d'élocution et les silences de plusieurs secondes quand il prend la parole en conférence de presse.

Est-il encore capable de gouverner?

Du coup, le monde politique s'interroge sur sa capacité à gouverner. Officiellement, son parti, le PLR, ne s'inquiète pas. Sa présidente Petra Gössi relève qu'il est de toute manière d'un naturel calme. Dans Le Temps, le directeur de l’Union suisse des paysans, Jacques Bourgeois dit le trouver «généralement alerte et attentif» lors rendez-vous réguliers qu'il a avec lui. Même topo pour le conseiller national valaisan Philippe Nantermod qui n'a pas «décelé de changement notable ces derniers temps».

Mais d'autres parlementaires PLR tiendraient un autre discours selon La Liberté qui cite des élus bien informés. La présidence du parti aurait même interpellé Johann Schneider-Ammann sur sa santé. Car pour certains politiciens, son travail s'en ressent: «Il n’est plus à la hauteur: le récent conflit avec les syndicats sur l’adaptation des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes le démontre», critique ainsi un responsable de parti.

«Le vent se lève. Mais rien ne dit qu’il emportera le ministre bernois», résume le quotidien fribourgeois. Et de toute manière, Johann Schneider-Ammann est le seul à décider du jour où il quittera le Conseil fédéral. (nxp)