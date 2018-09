Les intenses chaleurs estivales qui ont touché la Suisse ont eu du bon pour les personnes souffrant du rhume des foins. La sécheresse a probablement raccourci la «saison» du pollen, selon MétéoSuisse.

Les derniers jours de hautes concentrations de pollen dans l'air ont été mesurés fin juin, début juillet, selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, contacté par Keystone-ATS. Au nord des Alpes, c'est deux semaines plus tôt qu'habituellement. La situation est similaire à celle de l'année caniculaire de 2003.

Pour MétéoSuisse, la fin précoce de la vague de pollen pourrait être en lien avec la sécheresse qui a frappé la Suisse cette année. Mais pour le Centre d'Allergie Suisse, il n'est pas clair que la chaleur ait accéléré la floraison des graminées (les principaux allergènes en Suisse) durant l'été 2018 et donc réduit fortement la concentration de pollen, comme l'a expliqué la cheffe de projet et consultante Karin Stalder à Keystone-ATS.

Les Romands bien lotis

La teneur en pollen a fortement varié d'une région à l'autre. Les valeurs ont été légèrement plus faibles que la moyenne dans les cantons romands et légèrement plus élevées outre-Sarine. A Neuchâtel et Genève, seuls 15 et 25 jours de forte teneur en pollen dans l'air ont été mesurés, soit respectivement 16 et 10 jours de moins qu'habituellement.

Au Tessin, où les taux de pollen sont généralement beaucoup plus faibles qu'au nord des Alpes, la saison de graminées a été un peu plus intense qu'en moyenne.

Karin Stalder n'observe pas de baisse des consultations pour des allergies au pollen, au contraire. Leur nombre correspondait déjà à fin août à celui de l'année précédente. La saison du pollen dure jusqu'à fin septembre, début octobre. (ats/nxp)