La sécheresse qui règne depuis plusieurs jours en Suisse se poursuit. Les précipitations annoncées jeudi n'ont finalement soulagé que le Tessin et la région de Lucerne. En Suisse romande, il n'est pas tombé une goutte, selon Meteonews.

Le front froid qui a traversé jeudi la Suisse a apporté des pluies abondantes variant de 20 à 40 litres de pluie par mètre carré au Tessin et dans la région de Lucerne. Dans le reste de la Suisse alémanique, il est tombé moins de 10 mm d'eau. En Suisse romande et dans la région de Bâle et d'Argovie, les sols sont restés pratiquement secs.

La sécheresse qui règne depuis avril n'aura été tempérée que très localement. Les météorologistes n'annoncent pour l'heure aucune précipitation durable susceptible de soulager les terres. Seul répit: les températures dès vendredi devraient être sous la barre des 30 degrés. (ats/nxp)