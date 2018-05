C’est désormais officiel depuis hier: la plateforme numérique de la société Uber a été enregistrée en mars comme «central d’appel» par le Service intercommunal des taxis, dans l’agglomération lausannoise. Au même titre que sa concurrente lausannoise des taxis A, et donc avec des obligations similaires, comme fournir aux autorités la liste de leurs chauffeurs.

Société basée aux Pays-Bas

Cela permet à la société californienne de proposer des courses dans l’arrondissement avec ses chauffeurs bénéficiant d’une autorisation d’exercer. Dans le canton de Genève, Uber y est enregistré comme exploitant depuis décembre 2017 déjà. Mais un détail troublant apparaît. Au bout du lac léman, la multinationale y est inscrite en tant que raison sociale suisse, avec une adresse à Zurich. Alors qu’à Lausanne, elle a préféré s’y faire inscrire en tant que société étrangère: Uber BV aux Pays-Bas. Avec le for juridique de ce pays qui primera et des complications de procédures en cas de problèmes et de demandes de collaboration.

A la fois membre de l’exécutif de la capitale vaudoise et président du Comité de direction de l’association des communes de l’agglo lausannoise pour la règlementation des taxis, Pierre-Antoine Hildbrand admet cela. L’élu PLR explique cette différence par des raisons de base légale. «Le Canton de Genève bénéficie d’une loi qui permet d’exiger à une société qui souhaite y travailler d’avoir une raison sociale en Suisse. Alors que notre association de communes ne bénéficie que d’un règlement. Mais la future loi vaudoise, en chantier, devrait nous permettre aussi d’exiger un siège en Suisse à toute entrerpise qui souhaite exercer dans la région.» Et Pierre-Antoine Hildbrand d’admettre qu’avec une telle situation à Lausanne, les contrôles de police risquent d’être «moins aisés» afin d’obtenir facilement des informations d’une boîte basée officiellement aux Pays-Bas.

Pas de débat politique

Lors d’une interview en décembre 2016, la brigade des taxis de la police lausannoise avait déjà concédé qu’il était très difficile d’obtenir des informations d’Uber… Ex-président du parti socialiste lausannois, Benoît Gaillard ne mâche pas ses mots face à une telle situation. Egalement membre du Conseil intercommunal des taxis, il dénonce le fait de valider l’enregistrement d’«une boîte aux lettres fantôme d’une multinationale aux Pays-Bas», avec les conséquences que cela aura ici. «Alors que partout en Europe, on exige de grandes sociétés étrangères d’avoir une raison sociale dans le pays où elles exercent, on fait l’inverse à Lausanne, critique-t-il. Et ce sans le moindre débat politique, c’est pourquoi je vais déposer une interpellation à ce sujet.»

Benoît Gaillard dit aussi regretter que désormais l’association des communes de la région lausannoise brade à la fois l’obtention des carnets de chauffeurs et celle des autorisations d’exploiter: «On va là plus loin que ce que la droite genevoise accepte!» (Le Matin)