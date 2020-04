Racheter un veau pour lui éviter l'abattoir, c'est une démarche initiée à Savagnier (NE) pour Isaline, un bovin fugueur qui a attendri Tomi Tomek, fondatrice et animatrice de SOS Chats. Payée 3 500 francs et placée à Brot-Plamboz, Isaline a fait des émules.

Deux mois plus tard, une amoureuse des animaux s'est épris de trois veaux en passant devant une ferme. Fritzli a été racheté pour 700 francs, puis Ferdinand. Fritzli a été placé dans une pension bio de Kallnach (BE) pour 250 francs par mois. Ferdinand a été transporté dans une ferme de Noiraigue (NE).

«Oui à la cohabitation»

Le troisième veau d'un mois et demi est resté à Bienne, mais Tomi Tomek a remué ciel et terre pour lui trouver un parrain ou une marraine prêt à payer sa pension. C'est chose faite grâce à Catherine Santoru, une antispéciste animatrice sur Facebook du mouvement «Oui à la cohabitation, non à l'exploitation» (OCOHA) pour la construction d'une société sans exploitation animale.

Son implication dans le sauvetage de Séraphin s'inscrit dans sa démarche: «Un mâle, c'est un déchet de l'industrie laitière: en Suisse, 15% seulement des veaux sont autorisés à téter leur mère jusqu'à maximum 20 semaines de vie. Pour le pourcentage restant, ils sont retirés dans les premières 24 heures qui suivent la naissance pour être souvent isolés dans des boxes. Les veaux mâles sont engraissés avant d'être tués», indique l'animatrice d'OCOHA.

Première année

La pension étant garantie pour une première année, le veau a été transporté vendredi dernier à Brot-Plamboz, dans la ferme de Claudine Sandoz. «Ce sauvetage de veau est une chaîne de solidarité entre protecteurs des animaux: végétariens ou véganes, c'est une super expérience pour tout le monde», souligne Tomi Tomek, heureuse que l'action concrète prime sur le discours théorique.

À Brot-Plamboz, Séraphin a été accueilli par... Isaline: «Elle s'est approchée de lui, lui a léché la tête, et maintenant, ils sont inséparables», rapporte Tomi Tomek, présente vendredi dans la ferme de Claudine Sandoz. Vu son jeune âge, Séraphin est nourri au biberon. «Je me réjouis d'aller le voir», conclut Catherine Santoru.

Vincent Donzé