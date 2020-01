Si vous vouliez vous offrir une nuit dans la suite la plus chère du monde, il n'y avait pas besoin de voyager très loin. Il suffisait de réserver à l'hôtel Président Wilson à Genève (et accessoirement de débourser 81 000 dollars ).

Mais en inaugurant en 2019 sa suite Empathy, l'hôtel Palms à Las Vegas a détrôné l'établissement genevois dans le classement annuel des suites les plus chères établi par Elite Traveler. C'est 200 000 dollars qu'il faudra payer pour résider dans cette gigantesque salle de jeux pour adultes, mais c'est pour deux nuits, puisqu'il s'agit de la réservation minimum de ce délire hôtelier.

La suite genevoise peut se consoler en partie en constatant qu'elle figure également en 5e position des plus grandes suites du monde, avec ses 1670 m2 . Et Genève peut souffler puisque une autre de ses suites, celle de l'hôtel Intercontinental, est la 4e plus chère du monde avec sa nuit à 59 000 dollars .

Elite établit également un top 100 de ce qu'il considère comme étant les 100 plus belles suites du monde. Le parcourir, c'est rêver un peu (voire beaucoup).

Michel Pralong