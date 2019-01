Cette vidéo a été prise dans les rues de la petite ville de Granges dans le canton de Soleure le 7 janvier 2019, au pied de la montagne de Granges (1348 m). Elle a été publiée par le site «La Place du Village», une émission qui part à la découverte des habitants et des paysages des Pays de Savoie, de Suisse Romande et du Val d'Aoste. Ici elle sort un peu de son territoire de chasse, si on peut dire, avec ces sangliers peu farouches qui traversent une rue. Après quelques hésitations du chef, toute la bande se dirige à la queue leu leu pour rejoindre des espaces forestiers plus sûrs tout de même pour ce gibier...

(Le Matin)