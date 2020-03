Le Conseil municipal a communiqué mercredi sa décision de soutenir une demande de la Communauté juive de Bienne (JGB) «en lien avec des mesures de construction à des fins de sécurité» dans le secteur de la synagogue. En clair: il s'agit de sécuriser le vitrage, composé de vitraux comprenant des inscriptions hébraîques.

Sur une ardoise de 80 000 francs, la Ville de Bienne prendra 4000 francs à sa charge. «La majeure partie des frais (50% maxi) peut être prise en charge par la Confédération et le Canton de Berne, tandis que le solde sera assumé par la Communauté juive de Bienne associée à d’autres corporations et fondations», détaille les autorités.

Coresponsable

«La Ville de Bienne aussi se sent coresponsable de la sécurité de tous ses citoyens et citoyennes, et entend exprimer sa solidarité avec la JGB en prévenant de manière appropriée toute attaque éventuelle», précise le Conseil municipal.

Pour le secrétaire général de la mairie Gérard Wettstein, la contribution municipale est avant tout symbolique, en regard d'une communauté d'une cinquante de membres. Le risque d'une attaque contre la communauté juive s'est-il intensifiée? «Non, une attaque paraît invraisemblable, mais il faut rester vigilant et penser à l’impossible», répond Gérard Wettstein. Juifs, chrétiens, musulmans, athés: «Une ville doit traiter tous ses citoyens de la même manière», ajoute-t-il.

Vincent Donzé