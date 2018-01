La tempête Burglind s'est abattu sur la Suisse, avec des pointes de vent enregistrées à 146 km/h au Säntis. Selon Meteonews, le plus fort de la tempête est attendu entre 10 et 12 heures. Les autorités ont multiplié les mises en garde.

Meteonews annonce pour ce mercredi des vents forts à tempétueux jusqu'en plaine en matinée, avec des rafales avoisinant les 80 à 90 km/h sur les bords du Léman et même 100 km/h sur les hauteurs. Sur les crêtes jurassiennes et préalpines, pointes de vent pouvant dépasser les 150 km/h.

A Welschenrohr Dünnern (SO), par exemple, les bourrasques ont atteint 90 km/h. Des précipitations se sont abattues sur le sud du pays. On ne sait pas si des dégâts sont à déplorer.

#MeteoSuisse #Alerte NIVEAU 3, Danger marqué:

- Rafales maximales: en plaine, 80 à 110 km/h.

- Période d'intensité maximale: mercredi 3 janvier entre 7 et 16h.



=> Fixez ou mettez en sécurité les objets à l'extérieur. En cas de danger, faites appel au 118. — POMPIERS - SDISPO (@SDISPO1) January 2, 2018

Au passage du front froid, il faut s'attendre à de fréquentes et intenses averses attendues entre le milieu et la fin de matinée et la mi-journée, pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre et de grésil. A l'arrière, ciel de traîne avec encore de fortes bourrasques et ponctuellement d'intenses averses, donnant localement du grésil.

La limite pluie-neige est située vers 1800-2000 m en début de matinée, puis s'abaissant entre 1300 et 1500 m à l'arrière du front et même 1000 à 1200 m en soirée.

Dans plusieurs cantons, les polices conseillent de sortir en prenant toutes les précautions. Les balades en forêt ou à proximité des arbres sont à éviter. Elles rappellent également d'attacher les objets déposés sur les balcons ou les terrasses.

Dans le canton de Zurich, des routes ont été fermées en raison des vents violents et des débris qui entravent la circulation. L'aéroport de Zurich a enregistré des vents de 50 km/h mais n'annonce aucun retard. Les Chemins de fer appenzellois ont indiqué que le trafic serait partiellement suspendu.

L'arrivée du front froid en Suisse est très clairement visible sur les radars de précipitations. Sur sa page internet et sa carte des dangers, MetoSuisse évoque un danger marqué de degré 3, avec une tempête d'ouest. L'Ajoie et les crêtes du Jura sont particulièrement concernées. MeteoSuisse propose également un graphique animé qui montrent les régions les plus exposées.

Les rafales les plus fortes avec des précipitations et peut-être même des orages dans la région du front froid. Le radar de précipitations MétéoSuisse indique la route et l'arrivée du front: https://t.co/eW6aa3UfBZ #Burglind #Montsevelier #ValTerbi #Jura #Meteo pic.twitter.com/fI91XzqwW2 — OGVT - Val Terbi (@ogvt_fr) 3 janvier 2018

Burglind a également fait des ravages en Allemagne, où les forces de l'ordre ont également multiplié les appels à la prudence en raison des niveaux des eaux et des objets charriés par les vents.

#ACHTUNG!#Sturmtief #Burglind fegt mit Böen von bis zu 140 km/h über uns hinweg. Strassen in #Essen und #Mülheim stehen zum Teil unter Wasser und Gegenstände (f)liegen auf Fahrbahnen.

Fahren Sie bitte besonders vorsichtig! — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) 3 janvier 2018

Tief #Burglind entwurzelt Bäume und behindert Verkehr – lesen Sie hier alle Entwicklungen des Sturmtiefs https://t.co/40i7CwSZL7 — FAZ Topthemen (@FAZ_Top) 3 janvier 2018

(nxp)