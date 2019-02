Comme on dit dans les affaires, c'est le premier million qui est difficile à gagner, ensuite, c'est le premier milliard, puis ce sont les dix premiers milliards... En Suisse, on a dépassé les mille milliards dans notre tirelire nationale... En tout cas, on n'est pas repassé en dessous. Selon l'«Agefi», le volume total des fonds de placement a atteint 1096 milliards de francs en janvier en Suisse, en hausse de 4,4% en l'espace d'un an. UBS, suivi de Credit Suisse, avec des parts de marché respectives de 26 % et 15%, font la course en tête, suivis de Swisscanto (8,22%), Blackrock (6,27%) et Pictet (4,85%). Même si on avait un millionième de cette somme, cela nous ferait encore un million de francs! L'argent, c'est magique. Mais comment peut-il y avoir des pauvres en Suisse ? L'argent reste un mystère.

Eric Felley

Tête dans le guidon

Une petite boulette signée France Bleu: le «vélo tripoteur»… Une seule lettre vous manque et une pizzeria devient un prédateur. Mais il faut réagir et lancer d’urgence le mouvement #balancetoncycle. Car #balancetacalzone pourrait être mal compris.

Renaud Michiels

Vent de folie chez les Verts

Depuis les manifs des jeunes pour le climat, les mouflets se ruent sur les partis de gauche. Selon «24 heures», chez les Jeunes Verts vaudois: «Depuis la grève du climat, il n'y a pas eu un seul jour sans nouvel adhérent». Chez les Verts lausannois le rythme d'adhésion était «grosso modo de deux par mois début 2018...» Le mois dernier, il y en a eu neuf, et «déjà quatre en février! » Le point d'exclamation est de rigueur. Un Vert explique: «Avant on allait boire un café avec le nouveau venu et prenait le temps de lui expliquer comment nous fonctionnons. Maintenant, nous mettons sur pied un accueil groupé». Avec un verre de champagne et des flûtes. Si ça continue, ils vont refuser du monde. (EF)

Y’a pas le feu aux musées

Selon des chiffres intéressants publiés ce mardi par l’Office fédéral des statistiques, les 1111 musées de Suisse ont enregistré 13,5 millions d’entrées en 2017. Soit 12,4% de plus qu’en 2015. Autre chiffre intéressant: «au moins 13». C’est le nombre de mois qu’il a fallu à l’Office fédéral des statistiques pour sortir en février 2019 des données qui datent de 2017… (RM)

Des retombées ou la chute ?

Aigle et Martigny vont organiser en septembre 2020 les Championnats du monde de cyclisme sur route. 17 millions de budget sont prévus dont cinq millions à la charge de la Confédération et 2,2 millions pour l'Etat du Valais. Les hôtes s'attendent à de belles retombées économiques, note l'organisation «à l'image de celles générées par Bergen en Norvège en 2017». A Bergen, l'hébergement avait été estimé à 16,6 millions d'euros et a finalement coûté 23,4 millions! Il a fallu faire un crowdfunding pour boucher le trou et la Fédération norvégienne de cyclisme a été menacée de faillite. Tant qu'il y a de belles retombées... Mais à vélo, le plus dur c'est la chute. (EF)

L'intérieur plus pollué que l'extérieur

Le site «Pourquoi Docteur?» met en garde contre la pollution des intérieurs. En 2016, lors d’une étude réalisée en France, 77% des sondés déclaraient penser que la qualité de l’air dans leur maison était bonne. C'est dehors que l'air est mauvais... Or, écrit le magazine «l’air peut être jusqu’à huit fois plus pollué à l’intérieur à cause des produits ménagers détergents, des outils de cuisson ou encore des matériaux de construction. » Certains polluants ont une concentration 15 fois plus importante à l’intérieur qu'à l’extérieur. L'astuce du docteur serait de trouver l'air pur dans cette zone infime entre l'intérieur et l'extérieur. (EF)

Grosse fatigue

Nike lance ses Adapt BB, des baskets autolaçantes. On vit vraiment une époque de feignasse… À quand le mouchoir automouchant? (RM)

(Le Matin)