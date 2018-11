Avec «l'Accord sur le couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission entre la Suisse et l'Union européenne» et la «Révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020», le climat sera au centre de la session d'hiver des Chambres fédérales. Trois jours - les 3, 4 et 10 décembre - sont prévus pour ce débat qui risque d'atteindre un niveau technique stratosphérique.

«Le projet initial du Conseil fédéral, qui vise à réduire nos émissions de 50 % d’ici à 2030, était déjà insuffisant. Il n’a en effet pas adapté son projet au nouveau plafond de 1,5 degrés que l’accord de Paris a déterminé pour le réchauffement climatique», l'écologiste vaudoise Adèle Thorens (Verts/VD) donne d'emblée le ton des luttes oratoires qui vont faire monter de quelques degrés la salle du conseil après un été sec et caniculaire.

On sera ici au cœur de la polémique entre les climato-sceptiques, à droite de l'échiquier, et les alarmistes sur le réchauffement de la planète, à gauche. Dans ce débat, le projecteur va se retrouver souvent sur Adèle Thorens, dont les compétences en la matière sont reconnues, même si les chiffres qu'elle avance sont combattus. La réforme a été traitée par la Commission de l'environnement, d'aménagement du territoire et de l'énergie, présidée par Roger Nordmann (PS/VD). Chez les Romands, on y trouve aussi Benoît Genecand (PLR/GE), Jacques Bourgeois (PLR/FR) et Géraldine Marchand-Balet (PDC/VS).

Des gilets jaunes au National ?

La fronde des «gilets jaunes» en France a été provoquée par la hausse du prix de l'essence en vue de la transition écologique voulue par le président Macron. Cette vague jaune va-t-elle atteindre la Coupole fédérale ? Selon les variantes choisies, la hausse du prix de l'essence pourrait être non plafonnée pour le Conseil fédéral, plafonnée à 8 centimes pour la majorité de la commission, 5 centimes pour la minorité la plus tiède, voire jusqu'à 12, 13 ou 20 centimes pour les propositions les plus radicales.

Toutefois cette hausse est couplée avec le volume de compensation des mesures prises en Suisses pour diminuer le CO2... Dans ce dossier aux multiples paramètres, Adèle Thorens renvoie à son blog en soulevant un grand nombre de questions qu'elle estime sous évaluées dans ce dossier: la responsabilité du secteur financier dans ces investissements qui produisent du CO2, le développement du trafic aérien qui a lui seul fait 18% de la production de CO2 en Suisse, la poursuite de l'assainissement des bâtiments, le rôle de l'agriculture et les projets de stockage de CO2.

En conclusion, elle ne veut pas baisser les bras avant d'avoir commencé: «On peut garder l’espoir que quelques lacunes de ce texte, en l'état actuel très insuffisant, seront comblées. Ne l’oublions pas : l’avenir de nos enfants dépend des décisions que nous prenons aujourd’hui.» (Le Matin)