Les élus au Conseil national

UDC (53 sièges)

Bircher Martina (AG)

Burgherr Thomas (AG)

Gallati Jean-Pierre (AG)

Giezendanner Benjamin (AG)

Glarner Andreas (AG)

Knecht Hansjörg (AG)

Zuberbühler David (AR)

Aebi Andreas (BE)

Geissbühler Andrea (BE)

Hess Erich (BE)

Pieren Nadja (BE)

Rösti Albert (BE)

Salzmann Werner (BE)

Von Siebenthal Erich (BE)

de Courten Thomas (BL)

Sollberger Sandra (BL)

Page Pierre-André (FR)

Amaudruz Céline (GE)

Nidegger Yves (GE)

Martullo-Blocher Magdalena (GR)

Grüter Franz (LU)

Keller Peter (NW)

Rüegger-Hurschler Monika (OW)

Büchel Roland Rino (SG)

Egger Mike (SG)

Friedli Esther (SG)

Reimann Lukas (SG)

Hurter Thomas (SH)

Imark Christian (SO)

Wobmann Walter (SO)

Dettling Marcel (SZ)

Schwander Pirmin (SZ)

Gutjahr Diana (TG)

Herzog Verena (TG)

Strupler Manuel (TG)

Chiesa Marco (TI)

Buffat Michaël (VD)

Grin Jean-Pierre (VD)

Nicolet Jacques (VD)

Addor Jean-Luc (VS)

Ruppen Franz (VS)

Aeschi Thomas (ZG)

Haab Martin (ZH)

Heer Alfred (ZH)

Köppel Roger (ZH)

Matter Thomas (ZH)

Rutz Gregor (ZH)

Schläpfer Therese (ZH)

Steinemann Barbara (ZH)

Tuena Mauro (ZH)

Vogt Hans-Ueli (ZH)

Walliser Bruno (ZH)

Estermann Yvette (LU)



PS (39 sièges)

Feri Yvonne (AG)

Suter Gabriela (AG)

Wermuth Cédric (AG)

Aebischer Matthias (BE)

Funiciello Tamara (BE)

Masshardt Nadine (BE)

Wasserfallen Flavia (BE)

Marti Samira (BL)

Nussbaumer Eric (BL)

Herzog Eva (BS)

Jans Beat (BS)

Piller Carrard Valérie (FR)

Schneider Schüttel Ursula (FR)

Dandrès Christian (GE)

Fehlmann Rielle Laurence (GE)

Locher Benguerel Sandra (GR)

Pult Jon (GR)

Fridez Pierre-Alain (JU)

Birrer-Heimo Prisca (LU)

Hurni Baptiste (NE)

Friedl Claudia (SG)

Gysi Barbara (SG)

Munz Martina (SH)

Roth Franziska (SO)

Graf-Litscher Edith (TG)

Carobbio Guscetti Marina (TI)

Bendahan Samuel (VD)

Crottaz Brigitte (VD)

Maillard Pierre-Yves (VD)

Marra Ada (VD)

Nordmann Roger (VD)

Reynard Mathias (VS)

Badran Jacqueline (ZH)

Barrile Angelo (ZH)

Marti Min Li (ZH)

Meyer Mattea (ZH)

Molina Fabian (ZH)

Seiler Graf Priska (ZH)

Widmer Celine (ZH)



PLR (29 sièges)

Burkart Thierry (AG)

Jauslin Matthias Samuel (AG)

Markwalder Christa (BE)

Wasserfallen Christian (BE)

Schneeberger Daniela (BL)

Eymann Christoph (BS)

Bourgeois Jacques (FR)

de Montmollin Simone (GE)

Lüscher Christian (GE)

Giacometti Anna (GR)

Vitali Albert (LU)

Cottier Damien (NE)

Dobler Marcel (SG)

Vincenz-Stauffacher Susanne (SG)

Fluri Kurt (SO)

Gössi Petra (SZ)

Cattaneo Rocco (TI)

Farinelli Alex (TI)

Borloz Frédéric (VD)

de Quattro Jacqueline (VD)

Feller Olivier (VD)

Français Olivier (VD)

Moret Isabelle (VD)

Nantermod Philippe (VS)

Fiala Doris (ZH)

Portmann Hans-Peter (ZH)

Sauter Regine (ZH)

Silberschmidt Andri (ZH)

Walti Beat (ZH)



PDC (25 sièges)

Binder-Keller Marianne (AG)

Humbel Ruth (AG)

Rechsteiner Thomas (AI)

Schneider-Schneiter Elisabeth (BL)

Bulliard-Marbach Christine (FR)

Roth Pasquier Marie-France (FR)

Maitre Vincent (GE)

Candinas Martin (GR)

Gschwind Jean-Paul (JU)

Glanzmann-Hunkeler Ida (LU)

Gmür Andrea (LU)

Müller Leo (LU)

Paganini Nicolo (SG)

Ritter Markus (SG)

Müller-Altermatt Stefan (SO)

Gmür Alois (SZ)

Lohr Christian (TG)

Regazzi Fabio (TI)

Romano Marco (TI)

Stadler Simon (UR)

Bregy Philipp Matthias (VS)

Kamerzin Sidney (VS)

Roduit Benjamin (VS)

Pfister Gerhard (ZG)

Kutter Philipp (ZH)



Verts (28 sièges)

Kälin Irène (AG)

Badertscher Christine (BE)

Baumann Kilian (BE)

Rytz Regula (BE)

Trede Aline (BE)

Graf Maya (BL)

Arslan Sibel (BS)

Andrey Gerhard (FR)

Klopfenstein Broggini Delphine (GE)

Mazzone Lisa (GE)

Walder Nicolas (GE)

Töngi Michael (LU)

Fivaz Fabien (NE)

Ryser Franziska (SG)

Wettstein Felix (SO)

Egger Kurt (TG)

Gysin Greta (TI)

Brélaz Daniel (VD)

Michaud Gigon Sophie (VD)

Porchet Léonore (VD)

Thorens Goumaz Adèle (VD)

Clivaz Christoph (VS)

Weichelt-Picard Manuela (ZG)

Girod Bastien (ZH)

Glättli Balthasar (ZH)

Prelicz-Huber Katharina (ZH)

Schlatter-Schmid Marionna (ZH)

Schneider Meret (ZH)



PVL (16 sièges)

Flach Beat (AG)

Bertschy Kathrin (BE)

Grossen Jürg (BE)

Mettler Melanie (BE)

Christ Katja (BS)

Matter Michel (GE)

Fischer Roland (LU)

Brunner Thomas (SG)

Chevalley Isabelle (VD)

Pointet François (VD)

Bäumle Martin (ZH)

Bellaïche Judith (ZH)

Gredig Corina (ZH)

Mäder Jörg (ZH)

Moser Tiana Angelina (ZH)

Schaffner Barbara (ZH)



PBD (3 sièges)

Hess Lorenz (BE)

Simon Beatrice (BE)

Landolt Martin (GL)



PEV (3 sièges)

Studer Lilian (AG)

Streiff-Feller Marianne (BE)

Gugger Niklaus (ZH)



UDF

Gafner Andreas (BE)



Ensemble à Gauche

Haller Jocelyne (GE)



Lega

Quadri Lorenzo (TI)



PdT

de la Reussille Denis (NE)