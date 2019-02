C'est une spécificité très helvétique. Nos billets de banque ont une date de péremption. Après un changement de série, la Banque nationale suisse (BNS) rappelle les anciens billets. Dès lors, ces billets sont considérés pendant six mois comme des moyens de paiement légal. Ensuite, ils peuvent être échangés pendant 20 ans auprès de la BNS à leur valeur nominale. Ensuite, ils ne valent plus que pour les collectionneurs.

Le Borromini sauvé ?

Ces dispositions datent de 1921. Bientôt cent ans plus tard, le Conseil fédéral estime qu'on peut les supprimer pour diverses raisons: l'espérance de vie, la mobilité des travailleurs, la valeur refuge du franc suisse... Il propose donc que les billets de la sixième série (celle de 1976), avec les fourmis pour 1000 francs et Borromini pour 100 francs, conservent leur valeur ad vitam aeternam. Ainsi que les séries suivantes.

Les cantons veulent l'argent...

Mais ce n'est pas si simple... La contre-valeur des billets non utilisés est affectée aujourd'hui au «Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles». Et cela fait beaucoup d'argent. Le fonds a accumulé 269 millions de francs et le Conseil fédéral estime qu'il n'a plus besoin d'être alimenté. C'était sans compter la Chambre des Cantons, qui a refusé sèchement cette proposition à la dernière session. Avec les catastrophes naturelles, on n'est jamais trop prudent... Surtout, les cantons eux-mêmes voudraient en profiter. Entre 500 millions et 1 milliard devraient être versés en 2020...

Le National pour abroger la péremption

Au Conseil national, la divergence est sensible. Jeudi dernier, la Commission de l'économie et des redevances (CER) du Conseil national a décidé de suivre le Conseil fédéral sur la fin de la péremption des billets par 15 à 8: «La majorité, écrit la CER, juge incompréhensible que des billets de banque perdent leur valeur à l'échéance d'un délai, la Suisse est quasiment le seul pays au monde à s'être doté d'une telle règle.» Par contre elle estime que la contre-valeur des billets rappelés, qui n'auraient pas été échangés après 25 ans, serait toujours versée au Fonds suisse de secours à hauteur de 90%.

A la prochaine session, les négociations vont être serrées... (Le Matin)