La première personne décédée jeudi du coronavirus en Suisse, dans le canton de Vaud, faisait partie de la première vague de cas confirmés dans le canton, ont indiqué les autorités vaudoises. Elle a probablement importé la maladie depuis l'Italie du Nord.

La patiente de 74 ans infectée par le Covid-19 est décédée durant la nuit de mercredi à jeudi au CHUV de Lausanne, où elle était hospitalisée depuis le 3 mars. Elle souffrait de problèmes respiratoires et son état s'est brutalement détérioré cette nuit, a précisé jeudi devant les médias Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Elle avait été prise en charge dans une chambre d'isolement spéciale.

Pour des questions de secret médical et de respect vis-à-vis de la famille de la victime, ni Rebecca Ruiz ni le médecin cantonal Karim Boubaker n'ont voulu donner plus de précision sur ce premier décès en Suisse et dans le canton de Vaud. Des mesures ont été prises pour évaluer les risques et protéger sa famille, ont-ils dit.

Le médecin cantonal a annoncé qu'à ce jour, 11 cas positifs de coronavirus avaient été détectés et donc un décès enregistré. Avec ces nouveaux cas, le canton a indiqué être confronté à des transmissions sur sol vaudois et non plus seulement importées d'Italie. Près de vingt personnes sont actuellement en quarantaine à leur domicile.

Karim Boubaker a précisé que les cas de contamination au Covid-19 actuels sont «attrapés ici» sur sol vaudois. Ils ont lieu le plus souvent dans «l'environnement direct de quelqu'un qui a déjà été contaminé (...) et plutôt dans le noyau familial».

Gagner du temps pour développer un vaccin

Avec une mortalité de l'ordre de 3,4% dans le monde, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce premier cas mortel en Suisse était à attendre. Tôt ou tard, il se pourrait que la quasi-totalité de la population du pays entre en contact avec le virus, a indiqué jeudi Marcel Salathé à Keystone-ATS.

Pour le spécialiste de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), il est probablement impossible désormais de stopper l'épidémie. Même la Chine n'y est pas parvenue avec des mesures strictes.

Le plus important, selon lui, est de gagner du temps pour développer un vaccin et des médicaments, notamment afin de protéger les groupes à risque. Il s'agit également d'éviter une surcharge du système de santé.

Ne pas laisser courir le virus

«On ne peut pas simplement laisser courir le virus dans la population», souligne le Pr Marcel Salathé. Actuellement, il y a en Suisse un cas pour 100'000 habitants. Si on laissait faire, dans deux mois, on serait à 500 cas pour 100'000 habitants et à fin mai à une personne sur dix infectée en Suisse.

Comme 5% présentent des complications, cela signifierait qu'à fin avril, 5% des hospitalisations seraient dues au Covid-19. Et à fin mai, tous les lits d'hôpitaux du pays seraient théoriquement occupés par des patients souffrant du coronavirus, selon les calculs de l'épidémiologiste.

Il faut à tout prix éviter «ce scénario du pire», a-t-il ajouté. Il met en garde contre une banalisation du virus: «Il est faux de dire que c'est comme la grippe saisonnière». Le taux de mortalité est environ dix fois plus élevé, il n'y a pas de vaccin, et pas d'immunité au sein de la population. (ATS/Le Matin)