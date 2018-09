La ville de Fribourg fête dès mardi et jusqu'au samedi 22 septembre ses «Clean-Up Days», des journées de sensibilisation en faveur d'une ville propre. La population est invitée à participer à diverses activités.

Le secteur Energie et développement durable de la ville propose cette année des journées sur la thématique des déchets sauvages («littering»), de la consommation durable et de la récupération. Au menu: une exposition, un grand ramassage des déchets, des conférences, ou encore des promenades avec un cantonnier.

La voirie de la ville de Fribourg ramasse chaque année plus de 800 tonnes de déchets au sol et dans les poubelles, soit environ 20 kg par habitant et par année, souligne un communiqué diffusé lundi. Grâce aux différentes mesures et campagnes de sensibilisation, ces quantités ont toutefois baissé ces dernières années.

La commune de Fribourg rappelle à ce titre avoir mis en place des campagnes et des actions de sensibilisation en faveur d'une ville propre depuis plusieurs années. Elle s'est d'ailleurs vue attribuer l'an dernier le label «No-Littering» pour ses efforts en la matière. (ats/nxp)