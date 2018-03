Le canton a rejeté l’opposition formulée contre une installation artistiques aux allures de paddock. La balustrade blanche sera érigée au printemps, si la météo le permet.

Dès que le terrain sera asséché, l’installation «Texas» sera aménagée sur une place emblématique de Bienne, entre le Palais des Congrès et la Coupole de Centre autonome. Ce projet contré par l’opposition d’une guilde de quartier a reçu le feu vert des autorités cantonales. L’association mécontente exprimait des craintes pour sécurité des enfants qui prendraient l’enclos pour une place de jeu, à côté d’une route très fréquentée. Après avoir contesté le projet auprès de la préfecture, la guilde du quartier de l’Avenir s’est adressée à la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l’énergie. Conclusion des autorités: la clôture ne représentera pas de danger particulier, vu que «l’aménagement ne correspond pas à la définition d’une aire de jeu».

Selon les autorités cantonales, «Les parents d’enfants en bas âge ou en âge d’être scolarisés reconnaîtront sans peine que l’espace n’est pas adapté au jeu sans surveillance, notamment en raison de sa situation». Président de la guilde Titus Sprenger, n’exclut pas de revenir à la charge en cas d’accident: «Nous irons jusqu’à exiger le démontage de l’œuvre si nécessaire», prévient-il dans le Le Journal du Jura.

Le duo d’artistes «Haus am Gern» composé de Barbara Meyer Cesta et Rudolf Steiner a indiqué au JdJ vouloir démarrer la construction par des socles en béton, si possible en mai. Le paddock est dépourvu d’accès: «Nous n’interdirons pas d’y pénétrer, c’est vrai, mais nous n’inviterons personne à y entrer», précisent les artistes.

Devisée à 80’000 francs, l’oeuvre «Texas» est intégrée au parking du Palais des Congrès et financée par la société Parking SA. L’enclos disparaîtra le jour où un projet immobilier se concrétisera sur la parcelle.

À Bienne, un parlementaire à la mobilité réduite avait jugé l’oeuvre offensante pour les personnes en situation de handicap, l’enclos n’étant pas accessible aux handicapés, mais son objection a été rejetée par la préfecture. «Texas» se compose d’une clôture sans porte et d’une tribune, sur un terrain végétalisé. La démarche de Haus am Gern: susciter la réflexion sur l’utilisation de l’espace public. Mais «Texas» a aussi suscité un débat de l'accessibilité des œuvres d'art aux handicapés.