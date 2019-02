Lajoux: «On y laisse beaucoup de souvenirs»

À Lajoux (JU), village typique des Franches-Montagnes, le restaurant La Chevauchée était ouvert sept jours sur sept. «J'aimais y manger une pizza au feu de bois», lâche une adolescente en regardant l'établissement encore fumant, ravagé par les flammes.

Depuis ce matin, c'en est fini de la brasserie de 40 places, de la salle de 80 places et des cinq chambres. La faute à un incendie d'origine inconnue. «C'était le seul restaurant du village, où ira-t-on?», s'inquiètent les villageois.

Crève-coeur

Certains pointent le restaurant La Combe à Montfaucon. D'autres Le Chat Bleu ou Au Paradis aux Genevez, mais le plus proche, le Bellevue de Saucy, est fermé et à vendre. Mais pour les habitués de la grande table, La Chevauchée est irremplaçable dans un village qui a déjà perdu sa boucherie appréciée pour ses boudins et des atriaux. L'idée est déjà émise d'ouvrir quotidiennement la cantine du stade du football.

Au pays des peintre disparus Sylvère Rebetez et Yves Voirol, où l'artiste Ernest Stocker (alias Goghuf) a réalisé les vitraux de l'église, les plus malheureux sont les tenanciers portugais de La Chevauchée, dont le logement n'est séparé du restaurant que par une ferme, le long d'une route principale longtemps fermée au trafic. «On y laisse beaucoup de souvenirs: je m'y suis mariée...», soupire Cristiana, la sommelière.

Avec son frère et ses parents, Cristiana faisait de La Chevauchée une affaire familiale. Pendant onze ans, les Pinto ont servi des mets régionaux et portugais, bacalau en tête. Dans cette famille recomposée, les enfants de trois et dix ans ont grandi au restaurant.

Camion du lait

La nuit dernière, lorsque le chauffeur du camion de lait a remarqué le sinistre, le locataire logé côté grange avait déjà alerté les pompiers, à 2h20, pour signaler une épaisse fumée. Travailleur de nuit, le deuxième locataire logé du côté de la banque était absent.

"Ca brûle, on y retourne!", lance un pompier, onze heures après l'alarme. Dans cette bâtisse de 1852 figurant à l'inventaire du patrimoine, tout s'est effondré: poutres et planches sont carbonisés.

Face au bisou

La Chevauchée fait face au bisou de Lajoux. Cette sculpture décalée de l'artiste neuchâtelois Denis Schneider marquait en 2006 la fin des travaux de la traversée du village. Il était d'abord question de cadrans solaires conçus par Antoine Houlmann, dit "Le Loux", mais ses plans ont brûlé dans l'incendie de la scierie...

Abattus

Abattus, les Pinto se sont retrouvés à table à midi, à leur domicile. Leur vie, il l'associe à ce village de 670 habitants, à 960 mètres d'altitude, où la neige résiste à l'ombre. Leur volonté, c'est de tout reconstruire. Mais leur tête n'est pas reposée et il s'agira de trouver la force.

(Le Matin)