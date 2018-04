Le trottoir est l’espace du piéton et il doit le demeurer: l'organisation Mobilité piétonne Suisse a lancé une pétition en ce sens. Elle s'oppose notamment à l'intention du Conseil fédéral d’autoriser les enfants et jusqu’à l’âge de 12 ans de rouler à vélo sur le trottoir.

L'organisation ne veut pas non plus de véhicules électriques sur le trottoir, a-t-elle indiqué jeudi, après son assemblée générale qui s'est tenue à Zofingue (AG). Aujourd’hui déjà, il est fréquent que les itinéraires cyclables soient rabattus sur le trottoir, transformant ainsi l’espace piétonnier en espace circulé, critique Mobilité piétonne Suisse.

De plus en plus d'engins électriques, tels que trottinettes, hoverboards ou skateboards, sont vendus et utilisés illégalement sur les trottoirs, relève l'organisation de défense des piétons. En outre, La Poste teste actuellement des robots de distribution roulant eux-aussi sur le trottoir.

La pétition adresse des revendications au Conseil fédéral: des itinéraires séparés entre piétons et vélos en localités, pas de vélos sur les trottoirs, pas d’engins motorisés sur les espaces réservés aux piétons ainsi que des règles claires, compréhensibles et applicables. Lancée lors de l'assemblée générale, la pétition peut être signée en ligne. (ats/nxp)