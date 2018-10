Le don d'organes est facilité depuis lundi. La fondation Swisstransplant a lancé le Registre national, une alternative moderne à la carte de donneur. Il permet de donner accès à tout moment à la décision de la personne, ce qui n'est pas le cas avec la carte.

L'inscription au registre est facultative. L'entrée peut être modifiée à tout moment et donne aux proches la certitude d'avoir agi dans le sens du défunt, a indiqué Swisstransplant. Pour la moitié des décès survenant dans une unité de soins intensifs, les proches ne connaissent pas la volonté du défunt lorsque les médecins leur posent la question du don d'organes.

Moins de 10% des patients ont sur eux une carte de donneur. Dans cette situation difficile, la famille doit prendre une décision par procuration dans le sens de la personne décédée, une décision particulièrement pesante. Le Registre national permet ainsi aux proches de savoir plus facilement avec certitude si le défunt voulait ou non faire don de ses organes et tissus.

Dès maintenant, toutes les personnes âgées de 16 ans révolus, domiciliées en Suisse ou dans la principauté de Liechtenstein, peuvent consigner dans le Registre national du don d'organes leur décision pour ou contre un don d'organes et/ou de tissus. L'opération est facile et s'effectue en quelques étapes, sur www.registre-don-organes.ch.

(ats/nxp)