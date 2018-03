«Laser class 3 portée 4 km». Pourtant interdit en Suisse comme en Europe en raison de l’intensité de son rayon lumineux, un pointeur compact au faisceau aveuglant (d’une puissance supérieure à 1 milliwatt) a été mis en vente cette semaine par un Vaudois, via Facebook Marketplace.

Disponible sous nos latitudes depuis six mois, ce nouveau service du réseau social permet à ses utilisateurs de mettre en vente des biens gratuitement, et de toucher une clientèle garantie locale grâce à la géolocalisation. Seulement voilà: contrairement aux sites de petites annonces traditionnels, le géant américain ne procède à aucun contrôle des articles mis en vente, arguant dans ses conditions générales que la plate-forme ne fait que mettre en relation des utilisateurs. Son armée de modérateurs n’est mobilisée qu’en cas de dénonciation par signalement du revendeur, à partir de son profil.

Une plate-forme sauvage

Dans le cas du laser illégal (dont le Conseil fédéral considère qu’il constitue «un grand danger» en raison des lésions oculaires permanentes pouvant résulter d’une brève exposition) proposé dans la Broye vaudoise, le nom et la photo de son détenteur apparaissent clairement, son profil Facebook n’étant pas anonymisé. «Nous ne procédons pas à une veille active concernant les objets vendus de particulier à particulier, souligne le chef remplaçant de la prévention à la police cantonale, Christian Lambiel. Mais, une fois qu’un cas de revente de bien illégal nous est signalé, le poste de gendarmerie le plus proche se chargera de prendre contact avec son détenteur. Un enquêteur fera séquestrer l’article et informera le contrevenant qu’il fera l’objet d’une dénonciation pour le port, l’utilisation et la vente du laser.» Le porte-parole précise qu’un dépôt de plainte n’est pas nécessaire pour procéder à un tel signalement, à moins que le produit n’ait été utilisé au préjudice d’un tiers.

Double responsabilité

«La responsabilité est double. À la fois pénale, pour le revendeur, mais aussi civile: l’antenne suisse de Facebook basée à Vernier (GE) est très clairement responsable, réagit le préposé valaisan à la protection des données, Sébastien Fanti. Ils vont être obligés de procéder à un tri des articles qu’ils commercialisent, car Marketplace est devenue une plate-forme sauvage, où l’on trouve aussi de très nombreuses contrefaçons.»

Également avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, l’homme de loi estime que les polices cantonales devraient se fendre d’un courrier aux représentants de Facebook Switzerland Sàrl pour leur signifier formellement que des objets tels que les puissants pointeurs laser ne peuvent être mis sur le marché suisse.

«Les sites de vente en ligne comme Anibis ou Ricardo.ch devraient déposer une plainte pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale, car Marketplace est en train de phagocyter le marché», lâche Me Fanti, tout en suggérant également à la COMCO de se saisir du dossier. Voire n’importe quel citoyen, via la Fédération romande des consommateurs, qui interviendrait auprès du Secrétariat d’État à l’économie. En raison des données collectées par le réseau social américain par sa nouvelle poule aux œufs d’or. (Le Matin)