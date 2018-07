Elle en miaule de plaisir, Lauriane Gilliéron est revenue hier au refuge SOS Chats, géré à Noiraigue (NE) par l’infatigable Tomi Tomek. Treize ans après son sacre de Miss Suisse 2005, la très jolie Vaudoise de Prilly se repose de Los Angeles, où elle a côtoyé George Clooney et Matt Damon. Loin de son rôle dans la série «Quartier des banques» de la RTS (tournage de la seconde saison prévu l’an prochain), Lauriane met son été au service de la cause animale. «Pour ma fête, faites des dons à SOS Chats!» s’exclame l’actrice qui aura 34 ans le 25 juillet. Le 18 août, elle tiendra un stand à Neuchâtel pour la Journée des animaux sans foyer. Une cause qui lui tient à cœur depuis qu’elle a 7 ans. Explications.

Douze ans de soutien à SOS Chats: êtes-vous de nature fidèle?

Très fidèle avec les animaux. Et avec ma famille.

Fidèle en amitié et… en amour?

Je suis Lion, très fidèle si la réciproque est vraie. Donnant-donnant!

Pourquoi cette fidélité envers les animaux?

Toute petite, c’était en moi, un sentiment cultivé à la ferme de mes grands-parents maternels, avec des chats, des poneys, des poules, des lapins…

Une démarche solitaire?

J’étais la seule végétarienne de la famille. Mais personne ne m’a demandé d’arrêter ou ne m’a forcée à manger de la viande.

Plus difficile à L.A. qu’ici?

Détrompez-vous! La diversité en nourriture y est telle que de végétarienne je suis devenue végane! Un pas franchi quand j’ai constaté combien l’industrie laitière y est catastrophique pour la condition animale.

Vous quittez Los Angeles…

Le déclic a été «Quartier des banques». J’étais tellement heureuse de jouer ce rôle de poigne avec une équipe aussi professionnelle que j’ai eu cette question: pourquoi s’obstiner à rester à L.A. au lieu de vivre ma passion en Europe?

L’Europe, c’est Paris?

Cinéma parlant, le choix était vite fait: c’est le Hollywood européen! Mais Paris est plus que ça, c’est un rêve où s’est déroulée ma vie antérieure. Avec Tomi Tomek, j’irai à la Fondation Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot, qui est-ce quand on a 33 ans?

On la critique, mais c’est quelqu’un de courageux, qui s’exprime sur les sujets qui dérangent.

Que reste-t-il de votre titre?

Combien de temps, déjà? Douze ans? Treize ans? Je ne me suis jamais sentie comme la plus belle femme de Suisse, tout au plus comme la plus belle des candidates.

Qu’en reste-t-il?

Sans l’argent gagné, je n’aurais pas pu financer mes premières années à Los Angeles. Disons plutôt que je n’aurais jamais eu le courage de partir… J’ignore où je serais si je n’avais pas gagné ce concours. Une belle expérience certes, mais qui ne me définit pas.

C’est-à-dire?

Je suis contente quand on me trouve jolie, mais, à l’époque de mon sacre déjà, je refusais de porter une fourrure ou de faire de la publicité pour de la viande.

Douze après, se dit-on que tant qu’on a la beauté…

Tant qu’on a la santé! Je suis bien placée dans mon métier pour savoir que la beauté est éphémère.

Bien placée? À 33 ans?

À Los Angeles, on se rend compte à 30 ans qu’on n’a plus 20 ans.

Un chat du refuge a-t-il le même âge que vous?

Miss Murphy, mais je suis la marraine de Chakale.

Mais parmi les 97 chats du refuge il y a Clooney!

Oui, grisonnant lui aussi (rires)… Ils sont les deux très charmants. (Le Matin)