La mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 a été révélée mardi soir. Elle est assez moche. Et complètement tarte: un vrai condensé de politiquement correct et de niaiserie. Son nom, Yodli, est ridicule. Yodli, lit-on, est un croisement entre une vache, une chèvre et un Saint-Bernard. Avant Yodli, on n’avait rien contre le triolisme. On a changé d’avis: c’est dégoûtant. Grâce à «24 heures», on apprend aussi que Yodli a des yeux «couleur raclette». C’est probablement la version criarde des yeux «couleur taillé aux greubons». Et qu’il s’agit d’un «personnage non genré». Car un genre, c’est comme les partouzes entre vaches, chèvres et Saint-Bernard, c’est sale: y’a des seins ou des testicules qui dépassent. Ajoutons que Yodli a été imaginée par 140 apprentis de l’École romande d’arts et communication de Lausanne, ce qui donne tout son sens à l’expression «association de malfaiteurs». Et il faut d’urgence réintroduire les châtiments corporels à l’école.

La version de synthèse relève également du Code pénal.

Et cerise sur le cake: Yodli, qui n’a pas de sexe, parle avec son sexe...

Renaud Michiels

Parrain curieux hasard

Lucia Riina est sicilienne. Elle est la plus jeune fille d'un certain Salvatore Riina, dit Toto, considéré comme l'un des plus grands mafieux. Condamné à la prison à vie pour plus de 150 meurtres, il est décédé en cellule en 2017, à 87 ans. Eh bien sa fille vient d'ouvrir un restaurant italo-sicilien à Paris nommé «Corleone by Lucia Riina». Rappelons que Corleone est certes le village sicilien d'où était originaire Toto, mais c'est également le nom que se voit attribuer le petit Vito en arrivant aux Etats-Unis dans le film «Le parrain». Le clin d’œil mafieux n'aura échappé à personne. Et puis c'est un peu plus classe que si elle avait nommé son bistrot «Les blagues à Toto».

Michel Pralong

Johnny, roi de la galette

Quoi ma fève, qu'est-ce qu'elle a ma fève? Image eBay

De nombreux boulangers français ont glissé cette année des fèves évoquant Johnny Hallyday dans leurs couronnes des rois. Après avoir été dénichées par les gourmands, voilà qu'elles sont recherchées sur eBay. Pour compléter leur collection, les fans sont prêts à payer cher: un présentoir de 12 fèves est parti à 256 euros, rapporte «Le Dauphiné». On est certes en France, mais des fèves Elvis Presley auraient été plus adaptées: le King se prête mieux à une couronne des rois.

Michel Pralong

Ça fait mousser les Valaisans

La Brasserie valaisanne a proposé un projet de fresque géante sur la façade principale de son bâtiment emblématique à Sion. Devant cette œuvre digne des grandes heures de la peinture pittoresque pop locale, les autorités de la Ville se sont pourtant montrées réticentes. Mais comment peut-on passer à côté d'un tel chef-d’œuvre? Ce n'est pas tant la qualité iconographique du projet, et ce magnifique robinet qui déverse un flot de couleur suspecte dans la vallée du Rhône, qui pose problème. Là où ça coince, c'est que d'autres commerces pourraient avoir des projets similaires, disant que, si on a laissé faire ceux-ci, il n'y aurait pas tant de raison à ne pas laisser faire ceux-là. Dommage, cela aurait lancé une émulsion d'idées pour changer la couleur du ciel valaisan.

Eric Felley

Le franc-parler thurgovien

Le parlement thurgovien a décidé que les parents étrangers dont les enfants parlaient mal l'allemand devront payer eux-mêmes des cours de langue à leur progéniture. Les députés leur reprochent d'avoir «négligé l'intégration de leur enfant». Pourtant, s'ils ne parlent pas eux-mêmes l'allemand, difficile de l'apprendre à leurs gamins. Ils n'ont qu'à payer, ont donc décidé les élus. À une époque, les manuels d'allemand s'appelaient «Wir sprechen deutsch». En Thurgovie, c'est plutôt «Wir zahlen für deutsch».

Michel Pralong

Le gilet jaune couleur cassis

En Zambie, le chef du DFAE, Ignazio Cassis (tout à droite), a revêtu le gilet jaune pour visiter les mines de cuivre controversées de Glencore. Un geste fort pour contester les méthodes de la multinationale... A moins qu'ici le gilet jaune ne symbolise le propre en ordre. Toujours riche d’ambiguïtés le chef de la diplomatie helvétique.

Eric Felley

Accident facial

Ainsi donc, une malheureuse Écossaise s'est mis une crème érectile dans les yeux. Est-ce qu'au moins elle a eu l’œil bandé après?

Michel Pralong

(Le Matin)