Le think tank Avenir Suisse a fait un évaluation des politiques urbaines des dix plus grandes villes de Suisse. Comme par magie, l'excellente Zurich apparaît en tête du classement et la cancre Genève en queue. Les six premières places reviennent aux villes alémaniques Zurich, Bâle, Saint-Gall, Berne, Lucerne et Winterthour. Les quatre dernières aux cités latines Lausanne, Bienne, Lugano et Genève. Avenir Suisse a même calculé qu'à Lausanne la moyenne d'absentéisme pour raison de santé était de 13,2 jours par année et sa caisse de pension présente «un déficit aux proportions grotesques». Le monitoring des villes d’Avenir Suisse se base sur le concept d’une «Smart City libérale», caractérisé par cinq adjectifs : «intelligent, libéral, efficace, durable et urbain». On ne trouve pas grotesque, effectivement.

Eric Felley

Schneider-Ammann surpris au rayon X

Johann Schneider-Ammann à Yverdon lundi dernier. Photo EPFL

Non, notre futur ex-conseiller fédéral ne s'est pas rendu dans une échoppe coquine mais à le HES-SO (acronyme qui ne cache pas un géant du pétrole mais la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, à Yverdon). Notre ministre de l'Economie est allé lundi découvrir le prototype du GlobalDiagnostiX , appareil d'imagerie médicale à rayons X qui sera moins onéreux que les engins actuels et plus résistant au climat des pays chauds. De nombreux hôpitaux pourront donc s'en équiper. Une innovation qui sera disponble en 2020 et justement saluée par Johann Schneider-Ammann. Lui que certains ont traité de ministre transparent s'y connaît en rayons X.

Michel Pralong

Halloween tue la mort

Halloween, il y a les pour et les contre. Ce jour, «24 Heures» publie une tribune du théologien Emanuele Alfani, qui fait partie des seconds. Pour lui, Halloween s'inscrit «dans un mouvement nihiliste de déni de la réalité», représentatif d'une «société superficielle coupée de toute transcendance». Que faire pour revenir dans le droit chemin de la mort ? «Il est urgent, dit-il, de replacer la mort dans son contexte naturel, celui du cycle de la vie: on naît, on grandit, on vieillit et on meurt.» D'où l'on déduit qu'Halloween a sorti la mort de son contexte naturel. La démonstration est faite, Halloween tue la mort et en tuant la mort, elle tue aussi la vie, et l'amour aussi. Et vive la théologie...

Eric Felley

Égalité fumeuse

En France, relate «L’Obs», le nombre de décès dus au tabac a doublé chez les femmes en seulement quinze ans. Avec une mortalité par cancer du poumon en explosion entre 2000 et 2014: +71%. Bref, bonne nouvelle: l’égalité entre les sexes progresse réellement.

Renaud Michiels

La maîtresse mérite d'être doyenne

L'institutrice lausannoise qui a reçu cette lettre ce matin s'en est bien amusée. La Municipalité l'invite à un apéro pour ses... 2220 ans d'enseignement! Imaginez la prime qu'elle devrait recevoir. Ceux qui disent que les profs travaillent peu sont de mauvaises langues. Quoi que, si l'on y songe, elle a tout de même eu 2220 x 14 = 31'080 semaines de vacances! Il s'agit évidemment d'une faute de frappe, elle a enseigné 22 ans, en fait. Le municipal lausannois David Payot qui la remercie (c'est la moindre des choses) pour «toutes» ces années devra recopier 2220 fois: «Je relis mon courrier avant de le signer.»

Michel Pralong

Horrorscope

Aujourd’hui en bonus, l’horoscope des béliers (1er, 2e, 3e, 4e, 8e et 9e décans)

Amour: vous foncez, bille en tête.

Travail: vous vous jetez dans la mêlée tête baissée.

Argent: vous démolissez tous les obstacles.

Santé: porter un casque ne serait pas idiot.

Renaud Michiels

À qui les biens d'Hawking?

Les objets qui seront vendus le 8 novembre. Image: Christie's

Christie's mettra aux enchères le 8 novembre des objets personnels du physicien Stephen Hawking, décédé en mars (et pas sur Mars). Parmi ceux-ci, des copies personnelles de ses livres et travaux, le script d'un épisode des Simpson où il apparaît et... l'un de ses fauteuils roulant. Estimé entre 13'000 et 20'000 francs, il date de 1988 et a parcouru le monde entier, avec son illustre propriétaire assis dessus. L'acheteur potentiel doit se souvenir que, à l'instar de ce que les handicapés écrivent à ceux qui se garent sur leur place: «si vous la prenez, prenez aussi mon handicap», ce n'est pas parce qu'il aura le fauteuil d'Hawking qu'il héritera de son génie.

Michel Pralong

A Paris, le Federer Express, c'est le TGV

Et dire qu'il hésitait à jouer. Voilà que Roger entre dans le tournoi directement au 3e tour, après le forfait de Raonic. Encore quelques-uns et son premier match, ce sera la finale.

