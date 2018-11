Un horodateur extrêmement capricieux. Un mot laissé pour l’expliquer. Mais une amende quand même. Voilà la mésaventure vécue par le président de GastroVaud Gilles Meystre. Mésaventure qu’il s’est empressé de partager sur sa page Facebook.

Que s’est-il passé? Vendredi dernier, Gilles Meystre se parque à Lausanne, quartier d’Ouchy. Puis va vers l’horodateur et tente de payer. «La machine rendait constamment les pièces. Pour certaines, j’ai essayé dix fois. Elle a quand même fini par avaler une pièce de 2 francs mais pas les autres.» L’ancien député PLR décide que ça suffit. Il dispose son ticket sur son tableau de bord accompagné d’un mot: «Votre machine ne prend qu’une pièce sur dix!» Puis il file à son rendez-vous.

Le mot laissé par Gilles Meystre.

«Je comptais sur le bon sens de la maréchaussée, c’était sans doute naïf», ironise-t-il. Car de retour à son véhicule, une amende l’attend. 40 francs pour dépassement du temps de stationnement autorisé.

«C’est du racket d’automobiliste», peste Gilles Meystre, qui avoue être très peu fan de la politique de Lausanne en la matière – par le passé il avait rebaptisé la ville «Vache-à-lait City»... «J’ajoute que sur cet horodateur on ne pouvait pas payer par carte. Ce sont des machines moyenâgeuses. Donc je ne devrais pas m’étonner si elles perçoivent la dîme», tacle-t-il. «En tout cas je n’ai aucune intention de payer cette amende.»

Règle simple: «aller au plus proche»

Mais ses chances qu’elle soit annulée semblent maigres. Sans se prononcer sur un cas particulier, le porte-parole de la police municipale lausannoise Raphaël Pomey explique la règle générale, qui est simple. «Face à un horodateur défectueux, il faut aller au plus proche. Et donc en utiliser un second.» Et Raphaël Pomey de préciser qu’on trouve un numéro à joindre sur l’appareil «en cas de panne». Il encourage la population à s'en servir.

Gilles Meystre a-t-il regardé s’il y avait un autre parcmètre non loin? Il admet que non. «J’avais perdu assez de temps et je n’y ai pas pensé.» Mais il estime qu’entre les explications laissées et les tentatives pour régler son dû il ne méritait pas cette prune. «Je vais me fendre d’un courrier pour expliquer la situation et on verra ce qui se passera», conclut-il.

(Le Matin)