Les caractères blancs sur fond rouge sang ont fait leur effet durant quelques jours dans certains lieux de la capitale vaudoise. Le temps pour les services communaux d’enlever toutes ces affichettes collées illégalement sur des murs en ville, sur lesquelles on pouvait lire, notamment: «La police tue (…) Luttons contre le profilage racial, l’abus d’autorité et les violences policières!»

Décédé après un contrôle

Ces slogans accusatoires font écho à ceux de l’extrême gauche, que ce soit au Conseil communal, dans les médias et dans la rue. Et ils reposent notamment sur deux faits divers bien distincts, où deux individus d’Afrique subsaharienne ont perdu la vie. Le dernier cas remonte au 28 février, quand un Nigérian a refusé avec vigueur un contrôle de police. Fortement soupçonné d’être un vendeur de drogues en situation illégale, il a alors dû être maîtrisé par la force, au sol, par plusieurs agents. Mais en raison d’un malaise, il a été emmené au CHUV, où il est décédé le lendemain. Une enquête est ouverte et le rapport d’une autopsie attendue.

Sans attendre les premiers éléments de l’enquête, la gauche radicale a parlé d’un décès «sous les coups de la police», décrite comme «raciste». Puis les affichettes litigieuses sont apparues. Ainsi que des tags insultants, en anglais. Conseiller municipal PLR responsable de la Sécurité publique, Pierre-Antoine Hildbrand a précisé que pour cela, la Ville avait déposé des plaintes et que des individus avaient d’ores et déjà été interpellés.

Le porte-parole des forces de l’ordre municipales, Jean-Philippe Pittet, souligne que «plusieurs personnes ont été contrôlées et dénoncées, notamment dans le centre et au sud de la ville. Par ailleurs, les vérifications encore en cours permettront certainement d’aboutir à de nouvelles dénonciations.» Quant aux motifs de l’action en justice, ils peuvent surprendre. En raison de la liberté d’expression, ce n’est ni pour calomnie ni pour diffamation, mais uniquement pour affichage illégal et déprédation du domaine public.

Être identifiable

La raison? «Seule une personne physique ou morale, identifiée ou clairement identifiable, peut individuellement déposer une plainte pour une atteinte à l’honneur», explique Me Loïc Parein. Également chargé de cours de droit pénal à l’université, il précise qu’en Suisse une institution n’est pas autorisée à porter plainte pour défendre son honneur. Dans le cas d’espèce, même s’il avait été affiché «les policiers qui ont participé à cette opération ont tué…», l’absence de leur identification personnelle les aurait probablement aussi empêchés de pouvoir porter plainte. (Le Matin)