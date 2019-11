Depuis 2006, le magazine britannique «Monocle» publie chaque année un classement des villes de la planète où il est le plus agréable de vivre. C’est l’un des classements les plus réputés et commentés.

Et voilà que pour la première fois, «Monocle» lance un nouveau ranking: celui des meilleures «petites villes» du monde. Or, cocorico, Lausanne est sacrée.

Ce nouveau palmarès, nommé Small Cities Index, liste les 25 meilleures villes de moins de 200 000 habitants. On trouve d’ailleurs une autre cité suisse dans le classement: Bâle, 14e.

Une «foule de raisons»

Pour parvenir à ce résultat, explique «The Independent», les rédacteurs, correspondants ou experts du magazine prennent en compte une série de critères comme la qualité des transports en commun, les connexions ferroviaires, la qualité de l’administration, etc...

Lausanne a pris la tête pour une «foule de raisons», a indiqué «Monocle», citant son ouverture au monde, sa population diversifiée, ses grandes entreprises ou son environnement naturel. Et d’ajouter que l’efficacité du réseau de transports publics et les principaux employeurs de la ville, dont le Comité international olympique, représentaient «la clé de sa victoire».

Voilà donc un résultat flatteur et une publicité toujours bonne à prendre pour la capitale vaudoise.

Et voici le classement complet.

1. Lausanne, Suisse

2. Boulder, États-Unis

3. Bergen, Norvège

4. Hobart, Australie

5. Chigasaki, Japon

6. Bolzano, Italie

7. Bordeaux, France

8. Innsbruck, Autriche

9. Porto, Portugal

10. Aix-la-Chapelle, Allemagne

11. Reykjavik, Islande

12. Savannah, États-Unis

13. Potsdam, Allemagne

14. Bâle, Suisse

15. Chiang Mai, Thaïlande

16. Victoria, Canada

17. San Sebastian, Espagne

18. Eindhoven, Pays-Bas

19. Bath, Royaume-Uni

20. Aalborg, Danemark

21. Wiesbaden, Allemagne

22. Trieste, Italie

23. Haarlem, Pays-Bas

24. Annapolis, États-Unis

25. Salzbourg, Autriche

