La rue de la Tour à Lausanne a entamé samedi sa mue végétale. Ce projet est le fruit du concours Nature en Ville lancé par la capitale vaudoise, et remporté en 2018 par l'association Comm'une Allée Verte.

Ces prochains jours, la population est invitée à participer à cette transformation pour des plantations, l'apport de terreau, la peinture du mobilier ou l'arrosage. Ces travaux se feront par groupes de quatre personnes afin de respecter les directives sanitaires liées au Covid-19.

Située non loin de la place de la Riponne, la rue de la Tour sera agrémentée de fleurs, de plantes médicinales et d'un potager urbain. «Ces espaces constitueront un lieu de jardinage, de rencontre, de sensibilisation et de contemplation», écrit la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Des activités pédagogiques et des ateliers seront organisés ces prochains mois sur place pour sensibiliser à la biodiversité, à l'alimentation locale et à la place de la nature en ville. (ats/ATS/nxp)