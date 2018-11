La ville de Lausanne a lancé il y a cent jours son dispositif de lutte contre le deal de drogue. Et la Municipalité estime que c’est un succès. Elle a donc décidé ce vendredi d’étendre les horaires de présence policière: 7 à 23 h à la place de 8 à 22 h. Si on inverse la perspective, les dealers pourront donc bosser «pépères» de 23 à 7 heures du matin. Soit 8 heures de boulot pile-poil. Un bon point si on songe réinsertion: encore un effort et on parviendra peut-être à en faire des fonctionnaires…

Renaud Michiels

Du plomb contre des cailloux

Si les migrants devaient lancer des pierres sur des hommes de l’armée américaine, Trump a suggéré qu’ils répliquent en faisant feu. Hallucinant? Oui mais bon, ne nous alarmons pas: comme le républicain touffu est un humain extrêmement mesuré, on peut imaginer que la riposte sera proportionnée. Ainsi, pour une pierre reçue, le migrant fautif sera abattu à la kalachnikov. Mais s’il balance un caillou il sera tué au pistolet. Enfin, s’il n’a lancé que quelques gravillons il sera égorgé à l’arme blanche. Comme on le voit, un brin de fermeté n’empêche pas de rester humain.

Renaud Michiels

Le grand blocage

En France, en un an, le prix du gazole a progressé d'environ 23% et celui de l'essence de 15%. A 1,51 euro en moyenne la semaine dernière, le prix toutes taxes comprises du gazole a atteint un niveau jamais constaté depuis le début des années 2000. Les Français sont donc très mécontents. D'après un sondage relayé par BFM TV, 78% des personnes interrogées soutiennent le blocage des routes prévu le 17 novembre pour protester contre la hausse. Il faut croire que la plupart des Français ne savent pas que le 17 novembre est un samedi et qu'ils s'empêcheront les uns les autres d'aller faire les courses. On vous laisse juger: partout où il y a un gilet jaune, les routes seront fermées...

Eric Felley

Un toast

En bonus, juste parce que ça fait plaisir:

"Je voudrais porter un toast" pic.twitter.com/jADGFMjMkR — Clémentine Mélois (@Clemelois) 21 octobre 2018

Des armes de 300 000 ans en Arabie saoudite

Au nord de l'Arabie saoudite, des archéologues viennent de découvrir des pierres taillées qui remontent à 300 000 ans. Jusqu'ici, les plus vieux témoignages d'une présence humaine au pays des cheikhs dataient d'environ 100 000 ans. Dans le désert du Néfoud, grand comme trois fois la Suisse et aujourd'hui sec à brûler, on trouvait un paysage verdoyant, des lacs, des poissons, des hyènes et des jaguars. Il semble que ces pierres taillées aient servi à des spécimens du genre Homo erectus. Probablement des armes déjà dans ce coin du monde. Cela ne nous étonnerait pas que ces pierres proviennent de Suisse. A l'époque, on n'était pas si regardant.

Eric Felley

Barazzone est un type ordinaire

Le dispendieux conseiller administratif PDC de la ville de Genève Guillaume Barazzone se retrouve épinglé – voire éparpillé façon puzzle – pour sa générosité quand il s’agit de dépenser des sous qui ne sont pas à lui. Hasard du calendrier, «Le Temps» publiait mercredi, la veille des révélations de la cour des comptes, un échange entre M. Barazzone et cinq apprentis. Dont ce passage que des esprits taquins se régalent à partager: Refusant l’image des élites déconnectées des réalités et donc de la population, Guillaume Barazzone revendique une vie «comme M. et Mme Tout-le-Monde». C'est ça, oui, le pékin moyen paye son champagne et ses cocktails avec l’argent du contribuable… Par contre on ne peut que donner raison à l’élu sur le début du passage: payer 17’000 balles de facture téléphonique par an c’est en effet se montrer extrêmement connecté. Pas aux réalités mais connecté tout de même.

Renaud Michiels

(Le Matin)