Les CFF ont mis en place un horaire spécial pour ce week-end entre Lausanne et Genève-Aéroport, afin de permettre l'avancée des travaux Léman 2030 à Renens (VD). Le temps de parcours entre les deux villes sera rallongé d'environ 15 minutes.

Les trains grandes lignes qui font la liaison entre Lausanne et Genève-Aéroport seront remplacés par des trains navettes circulant tous les quarts d'heure, ont annoncé mercredi les CFF dans un communiqué. Ces trains officieront comme des RegioExpress.

Les ICN Zurich - Genève-Aéroport circuleront normalement, tandis que les ICN Saint-Gall - Lausanne seront déroutés vers Morges (VD). Parmi les autres modifications apportées samedi et dimanche, les EuroCity à destination de l'Italie sont supprimés sur le parcours Lausanne - Genève.

«Cet horaire spécial a déjà été exploité durant plusieurs week-ends en 2018 ; il est stable et bien accepté par la clientèle», ont affirmé les CFF dans leur communiqué. Les travaux du week-end consisteront à modifier les voies entre Renens et Prilly-Malley, en vue de la construction d'un «saut-de-mouton» en novembre. Plus de 150 personnes ont été réquisitionnées pour poser 180 m de nouvelles voies et 700 m de ligne de contact. (ats/nxp)