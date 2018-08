Ce n'était pas une surprise

Vu de l'extérieur, le calme dont ont fait preuve les habitants de Chamoson que l'on peut voir sur les vidéos circulant sur le web semble étonnant. Le fait est que la question n'était pas de savoir si ça allait se produire, mais quand. «Celui qui habite un village situé dans un entonnoir doit savoir à quoi s'attendre», estime le président Claude Crittin. Et ce dernier d'ajouter: «Chamoson se trouve sur 350 mètres de gravats, c'est le plus grand cône d'alluvions de Suisse. Et c'est aussi ce qui fait de notre vin l'un des meilleurs au monde!» De plus, la lave torrentielle annonce son arrivée par un grand bruit de pierre qui s'entrechoquent, accompagné d'un léger tremblement de terre. Selon le président. on l'entend 10 minutes avant que la boue n'arrive au village.



Moins de 24 heures plus tard, sa maison conserve de nombreuses traces du passage de la coulée. Mais c'est avant tout son jardin et qui a souffert. L'un des murs extérieurs s'est affaissé, poussé par la boue qui s'est arrêtée à quelques centimètres de la propriété. Quant à la baie vitrée de la piscine, elle est recouverte de taches de terre et cassée par endroits. Bien sûr, maintenant, Pierrette se demande qui va payer les dégâts.