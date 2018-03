Le Conseil d'Etat neuchâtelois veut baisser la fiscalité des entreprises et des personnes physiques pour préserver les emplois et les revenus et pour gagner en attractivité. Ce régime financier s'accompagne de mesures compensatoires destinées à préserver la capacité financière du canton.

«Le canton de Neuchâtel doit revoir sa fiscalité des entreprises sinon il perdra des emplois et des revenus», a averti jeudi le conseiller d'Etat Laurent Kurth. «C'est une urgence», a ajouté le chef du Département des finances et de la santé.

Le Conseil d'Etat propose d'abaisser entre 12,5% et 13,5% le taux d'imposition du bénéfice des sociétés qui est actuellement fixé à 15,6%. Neuchâtel se situerait ainsi dans la fourchette des taux appliqués par la moitié des cantons suisses.

Ces mesures doivent favoriser l'implantation et le maintien des sociétés à vocation internationale dans le canton en leur offrant une stabilité sur le plan fiscal. «Neuchâtel n'ambitionne pas de devenir Zoug en Suisse romande», a lancé Laurent Kurth.

Personnes physiques

Ce geste en faveur des entreprises s'accompagne d'une baisse de la fiscalité des personnes physiques. Pour le gouvernement, il n'est pas envisageable d'ouvrir le dossier de la fiscalité des entreprises sans s'attaquer à celui des personnes physiques. «Il y a une grande attente de la part de la population», a estimé Laurent Kurth.

Les améliorations introduites en 2012 et 2016 pour la classe moyenne et les familles seront maintenues. Les nouvelles mesures doivent profiter à l'ensemble des contribuables. Elles comprennent en particulier des allégements pour les couples mariés, les familles monoparentales et les catégories de revenus de niveau moyen.

Mesures compensatoires

Ces adaptations de la fiscalité doivent être équilibrées sur le plan financier dans un contexte d'économies. Le gouvernement neuchâtelois va donc les accompagner d'une série de mesures destinées à compenser un manque à gagner estimé entre 100 et 140 millions de francs.

Le Conseil d'Etat prévoit en particulier la mise place un système qui doit accroître la participation financière des employeurs au système de formation professionnelle. Il souhaite proposer une sorte de «contrat-formation».

Le gouvernement sollicitera auprès des employeurs une contribution calculée sur la masse salariale. Les montants seraient restitués aux entreprises qui forment des apprentis. L'augmentation attendue de la proportion de formation en mode dual contribuera à réduire les charges publiques dans le domaine de la formation professionnelle.

L'entrée en vigueur de cette réforme de la fiscalité est prévue dès janvier 2018. Le nouveau régime financier s'accompagne d'un second volet qui porte sur une refonte de la péréquation financière intercommunale. (ats/nxp)